王菀之孖Serrini開騷獲讚「年度最佳演唱會」　澄清分開企冇不和

歌手王菀之 （Ivana）聯乘梁嘉茵（Serrini）一連四場「AIA Presents：Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演唱會昨晚（4日）圓滿結束，是次演唱會被歌迷譽為「CLS咁好睇、年度最佳演唱會」，幾晚均有不少圈中好友都紛紛來捧場支持，包括林家謙，湯令山及女友Moon（鄧凱文）、王丹妮、陳蕾、洪家豪、白子、袁禮林、黃耀明、泳兒、​​魏浚笙、樂隊CAllStar的安仔、Cloud（雲浩影）、COLLAR成員Day（許軼）和Candy（王家晴）、王嘉儀（Sophy）、鄧小巧、林欣彤、MIRROR成員柳應廷等，Serrini父母、Ivana父母及老公也有現身支持。

Serrini笑言父母來看騷，故要「Watch my mouth」，其餘每晚都不停講Talk，妙語連珠精彩絕倫，令觀眾非常歡樂，昨晚她一出場就講明：「今晚唔講Talk住」，原來Serrini要尋回頸鍊，「我唔見左條頸鍊？圓形嘅......呢幾日係個場到碌來碌去，剛剛先發現唔見咗。不過到我呢個歲數，是但有人出來話送多條畀我，我都會話Yes。今晚送鍊嗰個都有嚟，就聖誕啦，你可以送條新㗎啦！」

接著她又說：「我其實諗過唔好講咁多無聊嘢，因為驚壞左Ivana藝術性，而一開始個幾首歌，我同佢兩個都冇行埋一齊唱，係因為我着到《唱K小魚仙》咁，行過去似襲擊露營人士。所以我哋分開，你咪以為我哋不和。」引得觀眾哈哈大笑，拍掌連連。Serrini感謝Ivana給予她機會展現溫柔，又宣布即將推出一首溫柔的國語專輯。

另一邊廂，專心用歌聲震攝人心的Ivana，昨晚唱完《The Pink Song》後笑說道：「我想話，我係講嘢嘅......」終於開金口，引來歌迷歡呼無限。Ivana指從Serrini身上學會了說話的勇氣，說了一個青黃紅綠椒的笑話引來全場大笑後，她說：「其實因為我好鍾意笑，但係又因為我好鍾意個騷的造型，好靚、好有型，我一笑係會對眼會唔見咗，所以靜咗。既然大家都打開心扉，我想分享吓，呢幾日我彈琴嗰陣，啲人讚我唔係淨係話彈琴好聽 ，係話隻手好瘦，真係好瘦。點解？其實個個都得㗎，只要上面同下面都好大！成個世界講緊係平行同比例，如果你想條腰好幼，都係要上下面好大。」

及後Ivana說出心底話：「多謝大家支持我呢個暖場，容許我講少少感性說話，好開心今次同Serrini合作，作為一個創作人，能同人分享到自己作品，係一件好幸福事，每個人都有自己的故事，生活面對不同的困難同挑戰，希望我的音樂作品可以係大家憂傷時，減輕大家嘅痛苦，喺大家開心時，又可以有一啲歌是聽咗之後更開心，送畀大家《迷失藝術》。」

Ivana及 Serrini騷後異口同聲表示合作得十分愉快，對於外間大讚這個騷是年度最佳之作，不少粉絲都感到意猶未盡，又問下次會否挑戰紅館，兩人指獲讚賞當然開心，Ivana謙稱：「合作咩時侯都可以，再玩就可能係其他新嘢。係咪年度最佳真係唔敢講，要睇好多騷先知。」Serrini補充道： 「你答你好好呀，我係台上，所以我睇唔到自己個騷好唔好，再合作都當然希望下次可以，但大家都休息吓先啦。」

問到最難忘的事，Ivana坦言幾年來都沒有開過大騷，所以一直是戰戰兢兢，努力訓練狀態，昨晚最難忘是出了小意外，「我呢個露營人士個帳幕唱唱吓打唔開，好彩Dancer夠專業，我一路跳佢哋一路幫我搞返好。」另外，Serrini的裙子也幾乎出事，「我食咗多少少燒味飯，拉唔到拉鍊，哈哈。所以樂手要不停咁奏咗5分鐘音樂幫我頂住。至於晚晚拉頭馬，我當做Gym，我會話俾教練聽，我係有做Cardio，哈哈。」

談到Ivana分享了她爸爸睇騷時站立瘋狂跳舞影片，原來片段是Ivana媽咪所拍，「自己收到時都好感動，好開心見到爸爸活潑投入的一面，好多謝媽咪紀錄低畀佢睇。」Serrini則說：「我父母呢，係同人唔同，哈哈，佢哋我未唱完已經走先，話唔想咁迫人，都唔似 Ivana親人咁，個個入晒嚟影相。」