伍仲衡為與蕭正楠區永權開騷創作新歌　爆黃翠如狂叫身邊人買飛

音樂人伍仲衡將於2023年1月6日聯同蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，名字「HEA」靈感來自三人的英文名第一個字母，Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權）。伍仲衡更為是次音樂會創作一首三人合唱歌《HEA到爆》，同時亦為蕭正楠創作了新歌《小小大人物》，並擔任了兩首歌的作曲和填詞。

伍仲衡即將於1月跟蕭正楠及區永權開音樂會。

今次伍仲衡更為音樂會創作新歌。

對於新合唱歌《HEA到爆》，蕭正楠笑言追歌追了很久，伍仲衡解釋，「你知唔知這首歌，最辛苦就係填個一份歌詞，音樂我ok的，但詞我真是諗到頭都爆。」蕭正楠和區永權就大讚份歌詞非常之好，「好貼地，好反映到7百萬市民的心態：想hea！」伍仲衡解釋指Hea並不是負面，首歌是叫人不要顧著工作，要享受生活，享受生活就一世無憂愁。

三人笑言一路睇世界盃，一路輪流入錄音室錄音。

三人只用了兩小時就把新歌錄起。

HEA爆三子笑言身體力行，日前錄歌「HEA」著錄，一路睇世界盃，一路輪流入錄音室，更表示錄歌的過程十分快速順利，只用了兩小時就把新歌錄起。除此之外，伍仲衡更為蕭正楠作曲填詞獨唱新歌《小小大人物》，蕭正楠直言感激伍仲衡為他作新歌以紀念天上的父親，「首歌我要獻上給我天上的爸爸。我的事業、婚後生活都變好，但無辦法同爸爸分享。希望用這首歌去多謝我爸爸。」

伍仲衡特別為蕭正楠創作新歌《小小大人物》來紀念父親。

音樂會門票銷情非常理想，伍仲衡直言：「一個字，已經爆咗啦！你老婆（蕭正楠太太黃翠如）買曬！」蕭正楠則指太太黃翠如是必殺技，「佢真係搵咗好多人買。」就連區永權都大讚黃翠如「今次我們不用出聲，我們身邊的人用了他們的人際網絡，包括蕭正楠老婆，叫朋友出來吃飯，問:買飛未？買飛未？無買飛就好似酷刑一樣。但其實是窩心的。」