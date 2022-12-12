陳奕迅演唱會Encore唱《黃金時代》震撼紅館　回復華星年代超水準

陳奕迅（Eason）相隔9年終於在上周五（9日）開始舉行25場紅館演唱會，來到第三場，Eason交出100分水準，Encore環節更特別挑選了《黃金時代》，令全場觀眾瘋狂大合唱，以歌聲攻陷紅館。



陳奕迅舉行25場紅館演唱會。

由演唱會舉行開始，歌迷觀眾透過報道得悉Eason演唱會為了設合主題，會一口氣連唱29首歌才會稍作停頓跟大家打招呼傾計，所以昨晚入場的觀眾，都屏息靜聽每首歌，並報以掌聲及歡呼聲作支持。當Eason唱到《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊觀眾把握機會拿出CD索取簽名，想不到Eason竟然答應，接過CD後笑言：「我好似未試過做做下演唱會簽CD。」

有歌迷成功向Eason索取簽名。

提到一口氣唱29首歌，Eason反問觀眾：「你哋係咪從來未試過係紅館睇一個演唱會，有歌手，由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？ 我成功左喇！」Eason更一度感動得咽哽，不停回贈掌聲給觀眾，並強忍淚水說：「我都講唔到我準備要講嘅嘢㗎喇....最想講係多謝你地等左咁內，都等！好開心呢件事實現左！完成左三場！」

Eason一口氣唱了29首歌才開口說話。

Eason過去三場演唱會都交出超水準表現。

去到Encore部分，Eason唱的《黃金時代》震撼紅館。其後觀眾更於Eason的YouTube頻道瘋狂洗版留言大讚Eason不用華麗的歌服，只需要一支咪以靚聲用心唱已感動人心，並指《黃金時代》是本年度香港演唱會最強Live：「陳奕迅唱歌真係=美斯踢波，有一Feel就無敵！」、「心很溫暖 這就是香港最有代表性的歌聲之一」、「真係好好聽完全冇其他嘢補充」、「多謝你 Eason真正用作品說話。」、「勁fit!!!! 每晚都原Key真音上！！大癲」、「喺YouTube聽到呢首歌，睇到依個場面，喺屋企都爆喊。」 。

第三場Encore特別挑選了《黃金時代》。

Eason演唱會的歌曲每場不同，有網民就推測歌曲的選擇是Eason的出道年份。以頭場為例，Eason挑選了1996年初出道的作品《遊離份子》，第二場的《抱擁這分鐘》是1997年的作品，而第三場的《黃金時代》則是1998年的歌曲，所以推測第四場的encore歌曲很可能會是《天佑愛人》或是《婚禮的祝福》兩隻大碟的歌曲。

有網民推測Encore歌曲的選擇是Eason的出道年份。

此外，昨晚林家棟、彭于晏、C ALLSTAR、太太徐濠縈與女兒康堤、趙學宜、蔡思韵等均有到場支持，彭于晏更不時起身跳舞跳到手舞足蹈。而林家棟就因之前拍戲傷勢未復完，所以不敢站立大動作，只得坐於位上拍手支持。