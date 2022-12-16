MIRROR稱霸YouTube「十大熱門音樂影片」　姜濤一人佔兩席

YouTube公布了「YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片」，由香港歌手包辦頭十位，當中MIRROR成員已佔五個半席位，姜濤《鏡中鏡》排第一及《作品的說話》獲第３，連霸兩席，另一成員陳卓賢則有《留一天與你喘息》、另一隊員呂爵安則有《Elevator》和盧瀚霆的《Mr. Stranger》亦上榜。除了一斑鏡仔外，其餘上榜的則有張天賦的《老派約會之必要》排第４和第６位的《小心地滑》，古巨基跟呂爵安合唱《飄流教室》也有份， 。林家謙的《某種老朋友》亦各估一席，而即將開演唱會的張敬軒亦有《賽勒斯的愛》上榜。而姜濤亦有在自己ig上載圖片祝賀自己獲獎。

姜濤亦有在自己ig上載圖片祝賀自己獲獎。

YouTube「十大熱門音樂影片」排名：

１《鏡中鏡》姜濤

２《留一天與你喘息》陳卓賢

３《作品的說話》姜濤

４《老派約會之必要》張天賦

５《飄流教室》古巨基 呂爵安

６《小心地滑》張天賦

７《Mr. Stranger》

８《某種老朋友》

９《Elevator》

１０《賽勒斯的愛》

mc亦有兩首歌上榜。（資料圖片）

MIRROR人氣王姜濤在推出第九胎《鏡中鏡》時表示，歌曲以自身經歷以及成名後的心路歷程作為背景，從中明白到人生最大的敵人從來不是別人，而是自己。MV中更連場激鬥，被多人包圍追打的姜濤以一敵眾殺出重圍，看得姜糖們熱血沸騰。這幕打鬥場面的動作由《一秒拳王》武術指導梁博恩設計，當時博師傅接受《香港01》訪問時，分享當日的拍攝情況，更大讚姜濤認真專業：「佢從來冇嗌辛苦，永遠覺得好好玩。」姜濤的努力有回報啦！

《鏡中鏡》

盧瀚霆的《Mr. Stranger》亦上榜。

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