ERROR演唱會｜四子講嘢極踩界　193爆粗肥仔鬧MIRROR：姜濤收皮啦

四人男團ERROR出道四年首次開騷，今晚（16/12）在九龍灣舉辦第一場《明星生活ERROR Live Show 2022》演唱會，獲圈中一班好友撐場，宣萱、姜皓文、廖碧兒、駱振偉（Thor），《戀講嘢》的一眾主持浩南（鄭伊琪）、郭奕芯以及譚凱倫，鍾慧冰、媚姨等人均有出現，而「七師傅」七仙羽、張家輝、張敬軒及鄭伊健則有送上花籃以示心意。

好多明星入場睇明星：

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ERROR演唱會︱粉絲應援極震撼 張家輝張敬軒鄭伊健送花籃勁有面

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演唱會於晚上8時15分開始，現場座無虛席，隨即ERROR四位成員以一身型格白色造型登場，以歌曲《404》打頭陣，開首第一句向全場大嗌「delay no more」，之後演唱了《我們很帥》、《我們不Chok》、《我們不碎》，令全場粉絲陷入瘋狂狀態，紛紛站起來歡呼。

ERROR開騷！（葉志明攝）

之後，阿Dee（何啟華）以talk show的形式講述明星生活，表示忙到連MIRROR的成員都認唔到：「好似Lokman同Alton咁，我分唔到係王樂文定係楊智德。」又笑言就算多努力推出新作品亦沒有用：「我哋講唔正嘅普通話片又咁多人睇，啲作品又冇人睇，仲話用作品說話，應該係用普通話說話。」惹得一班歌迷大笑，令阿Dee直言：「你哋好難捉摸，好似啲防疫政策。」隨後演唱陳奕迅的名曲《陀飛輪》。

阿Dee又講經。（葉志明攝）

演唱會開始接近一小時後，四子齊向歌迷自我介紹，大家齊齊討論有關Hater的話題，而193直然沒有Hater：「因為我實行動態清零，邊個鬧我，我就Block邊個，喺街嚟鬧我我當聽唔到，喺網上block X你就唔叫193。」而肥仔就分享早前《季前賽》播出，自己的演技遭母親批評，並將其Edan對比，認為對方演技不浮誇好自然，為此肥仔回應：「Edan收皮啦！」不過，馬上為解釋恨也是愛的一種，隨後又大嗌：「Edan、Anson Lo、姜濤收皮啦！」而成員們馬上跟風，保錡就大嗌：「Frankie、Jer、Jeremy收皮啦！」而阿Dee就表示：「Lokman、Alton、AK收皮啦！」最後193就說：「AK、Stanley、Tiger收皮啦！」最後ERROR更帶領各位Fans大叫：「ERROR收皮啦！」

女神李靜儀（Heidi）做嘉賓：

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