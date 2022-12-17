黎明演唱會｜「原振俠」再現人間　唱《願你今夜別離去》全場冧爆

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」今晚（17/12）於中環海濱活動空間舉行。是次演唱會為黎明演唱會加上時裝騷，除可以欣賞到四大天王黎明的演出，也可以欣賞到時裝設計名師Vivienne Tam的時裝騷。時裝騷部分的尾段，王丹妮隨住音樂響起於舞台中間升起，演唱得十分落力，不過現場觀眾就反應不大。

王丹妮是表演嘉賓。（葉志明攝）

第一部分時裝騷部分完結後，黎明的《哪一天不想你》的音樂響起時，現場就傳來一遍歡呼聲以及「手機海」，紛紛手出手機拍照錄影。之後唱出《我眼睛想旅行》時令氣氛熱鬧起來。

黎明出場！（葉志明攝）

唱畢兩首歌後，黎明就關心觀眾，說：「凍唔凍呀？」還表示自己與Vivienne Tam認識了一段時間，他說：「我只不過係一個喺香港開始拍劇，然之後開始唱歌唱歌，到今日企喺度同大家見面。」他也介紹當晚身穿的巨人黑皮褸，他說：「呢件褸歴史呢，係199幾年《原振俠》嗰時買，其實啲鈕已經黑晒，要用擦子膠係咁擦，擦擦擦，所以我相信fashion同歷史都有關係。」他表示，所以今日就重新穿上「原振俠」衣服唱《願你今夜別離去》。