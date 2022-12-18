黎明演唱會｜鄭欣宜瞓身勁舞唱《豐乳肥臀》：聽講係黎生點名揀我

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」昨晚（17/12）於中環海濱活動空間舉行。是次演唱會為黎明演唱會加上時裝騷，除可以欣賞到四大天王黎明的演出，也可以欣賞到時裝設計名師Vivienne Tam的時裝騷。這晚演唱會嘉賓有鄭欣宜及王丹妮兩位，王丹妮於演唱會演唱《Born This Way》和《螢火蟲》，而鄭欣宜則演唱了《先哭為散》、《豐乳肥臀》兩位歌曲，現場氣氛相當熱烈。



鄭欣宜表示黎明演唱會一定出盡力表演。（葉志明 攝）

黎明呀！！！（葉志明 攝）

上台演唱前，鄭欣宜接受《香港01》訪問，她對今次演出表示興奮。她表示，因為最近天氣相當寒冷，所以事前經理人向她表示可以揀選一些慢歌，相當地也可以穿多些，不過她就直言第一次在戶外演唱會演唱，一定唱快歌令現場升溫，不可以令聽眾失望。她說：「唔得，我話一定要揀呢首，因為聽講係黎生點名揀我做呢個騷，所以梗係要勁啲！咁威，係咪先？要誠意啊㗎嘛，所以我就揀咗自己首《豐乳肥臀》，要有落地動作！HOT啲！」

鄭欣宜瞓身勁舞唱《豐乳肥臀》。（葉志明 攝）

鄭欣宜好落力。（葉志明 攝）

她也說，別人的人生願望清單是去睇大瀑布那些，但她的人生願望清單則是要集郵集滿四大天王。她說：「我要集齊4個印花，同4大天王同台合作！總之同台啦。」有記者問「儲了多少個」，她回答：「仲有3個。」她也提到，最近忙於籌備演唱會工作，還邀請了近20個嘉賓。會不會邀請黎明做嘉賓，以及邀請其餘3位天王做嘉賓？她回答：「想，就唔使有限制，咁得唔得就係另一回事。不過鄭欣宜從來都係一個勇於嘗試嘅人。」記者提議，她可以在與黎明合照時當面問他。鄭欣宜就說：「我今日仲未見到佢呀，但係頭先採排見到佢哋係台面run緊歌，我已經喺度跳舞，好開心，原來黎明先生啲歌係陪住我成長，跟住我首首都識。」