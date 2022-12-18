黎明演唱會｜王丹妮不輸專業歌手　演出感刺激：好似再續咗前緣咁

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」昨晚（17/12）於中環海濱活動空間舉行。是次演唱會為黎明演唱會加上時裝騷，除可以欣賞到四大天王黎明的演出，也可以欣賞到時裝設計名師Vivienne Tam的時裝騷。時裝騷部份的尾段，王丹妮作為「打頭陣」的演唱嘉賓。隨住音樂響起於舞台中間升起，王丹妮演唱了《Born This Way》和《螢火蟲》兩首歌曲，演唱落力之餘唱功也一點都不輸給專業歌手。



王丹妮唱歌又幾好聽。（葉志明 攝）

王丹妮接受《香港01》訪問時，表示為今次演出特訓了幾堂唱歌。她說：「時間唔係好多，不過都夠嘅。好開心，今次可以喺喧大舞台唱歌畀大家聽，仲要用自己真實聲音，我諗大家都未有機會聽到，所以今次可以唱畀大家聽，係一個新奇、有趣同埋對我嚟講係好刺激嘅體驗。」

王丹妮為黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」擔任演出嘉賓。（葉志明 攝）

她表示滿意自己今次的演出，她說：「OK呀，除咗唱歌仲有啲動作，仲要行Catwalk，周圍仲有好多model行緊騷，成件事好忙但係好好玩。」她也表示，暫時未有機會在當晚與黎明當面見面，不過她就十分感謝黎明的邀請。她說：「上次拍完《一生幸福》，所以（今次）好似再續咗前緣咁喺同一舞台唱歌，覺得好幸福好開心！」

王丹妮演唱了《Born This Way》和《螢火蟲》兩首歌曲。（葉志明 攝）

有記者問老公羅孝勇有沒有畀貼士，她就回答：「我有唱歌老師，係老師教我嘅。我同老公工作係分開，我哋一早傾好咗，唔傾呢樣嘢，係囉。」她表示，明天全家人就會到場睇騷。