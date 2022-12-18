ToNicKOLOR被歌迷熱情感動　10度低溫下除衫騷肌獻唱

ToNick 及 KOLOR 兩隊樂隊一連兩場《ToNicKOLOR“Stay Awake” LIVE 2022》演唱會，昨晚（17）假西九文化區開鑼。演唱會開首，由新生代樂隊Revery擔任暖場嘉賓，帶大家進入搖滾的世界！接著，兩天限定樂隊 ToNicKOLOR 一同以棒球外套隊服現身，一口氣合唱出雙方的 7 首作品， 分別是《圍城》、《長相廝守》、《大吟釀》、《水滾茶靚》、《無雙》、《天地會》及《好想拯救地球》。當中，《無雙》更是今次 ToNicKOLOR 特意夥拍梁柏堅填詞打造的演唱會主題曲，現場氣氛瞬間炒熱。

ToNick

KOLOR

ToNick同KOLOR首度合作開騷。

戶外騷，歌迷high爆不停揮棒兼大合唱。

談及促成是次演唱會的因由，ToNicKOLOR坦言幾年前已有意合作，不知為何現在才成事，主音Sammy及恆仔更鬼馬一同做出「心心」的手勢，看來十分喜歡是次的合體。

其後 KOLOR和 ToNick各自獻唱自己的歌曲。最後，大會送上鳴謝名單時，樂迷突然自發大合唱，令8位成員都看呆、大叫感動。樂迷更隨即為昨日(17日) 正日生日的KOLOR樂隊Bass手阿昇來一個生日歌大合唱，現場氣氛溫馨。

ToNicKOLOR唱完 4 歌，但樂迷仍意猶未盡，齊聲召喚再Encore，加碼唱多4首歌。唱到最後一首《留言短訊》時，幾位成員更順應樂迷意，於僅攝氏10度的天氣下，脫掉上衣一展肌肉獻唱。期間主音Sammy的太太盧巧音更驚喜捧著蛋糕現身，全場再度為阿昇合唱生日歌慶祝，亦為是次演唱會劃上完美句號！

歌迷不停叫Encore。

歌迷咁熱情，ToNicKOLOR忍唔住喺10度低溫下除衫騷肌。

對於今次合作開騷，ToNicKOLOR直言十分享受，感覺像回到Band Show時期一樣，可以親身感受樂迷的熱情！ToNicKOLOR更稱以往於室內演出兩隊都各有脫衣的傳統，故樂迷都習慣叫「除衫」，而今次於嚴寒及室外下脫衣，都算是破天荒第一次！