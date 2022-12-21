陳奕迅台上表演V sit 超過一分鐘 為粉絲簽ＣＤ被老婆扭耳仔

Eason 演唱會昨晚來到第九場，每晚大家如痴如醉聽他演釋指定歌曲之外，最期待就是陳大師講 Talk及究竟今晚Encore唱咩歌，昨晚Eason吹水講Talk之餘更表演了Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，這個動作常人非輕易做到，能 hold到20秒已經非常厲害，但他邊講邊笑邊表演，竟然Hold了1分零6秒，令全場拍爛手掌，驚嘆歡呼不斷。

第九晚觀眾反應非常熱烈，所以Eason也更興奮，不停跑山跟大家等大家近一點見到他，又全場一起起身跳舞及大合唱，自從上次他即興為歌迷於台上簽了CD之後，昨晚也有觀眾不停拿著他的專輯揮動叫他簽名，Eason坦言，他不能再接 CD簽名，因為上次已被老婆扭耳仔，「你知我好率性而為，但上次簽左之後，已經比老婆話...(做了一個扭耳仔動作)，不如你帶著係街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休...我成晚見到你好投入係到搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」有觀眾又大叫他得閒返母校聖若瑟踢波，Eason就話，「唔踢啦，我啲筋冇以前咁好喇。依家打網球多。」當他台上飲水，觀眾又叫，Eason笑道，「你都飲啦，好乾呀。好似話依家紅館可以食雪糕添...」觀眾大叫: 「四十蚊呀！」Eason笑住回話，「成千蚊張飛你都買得起，40 蚊個甜筒o者..哈哈...」逗得現場大家狂笑。

之後，有觀眾大叫他除衫，Eason反問，「下？乜依家重興呢樣嘢咩？唔係唔係興著衫咩？」大家讚他瘦了又大隻左，他就大笑，「我邊大隻啊？我係瘦左少少，自然咁瘦啦。 」然後就坐地上表演Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，「你日日試下，平時坐係廳睇電視咁...」接著他hold住這個難度動作，邊講邊笑重問，「有冇人比本雜誌我....哈哈。」hold 左1分06秒之後才站立起身，全場期間不斷歡呼拍掌大叫「好勁呀你！」但當Eason起身後，他即狂笑及大叫，「哈哈，好攰呀，救命...死啦，我唔應該咁，依家好實(下腹)有冇人識按摩...哈哈。」觀眾即紛紛大叫: 「我幫你按！」Eason就笑著爆自己按摩得一個要求，就係個樣要靚，「今晚我見到好多男仔，唔係，唔係剩係男仔....哈哈哈，你地個個都好靚....唔小心爆左自己喜好呀，唔講啦，跳舞啦！」笑聲震裂紅館。