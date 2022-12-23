陳奕迅紅館演唱會14場放寬位1小時售罄　歌迷呻連售票網都入唔到

Eason陳奕迅相隔9年回歸紅館，由12月9日開始舉行25場演唱會，鑑於政府於日前（21日）宣佈放寬部份社交隔離措施，演唱會表演場地座位可由85%變回100%。

陳奕迅紅館演唱會14場放寬位1小時售罄。

演唱會昨日（22日）上午十點開賣速餘下14場的一萬五千多個「放寬位」，一小時宣布全部售罄。有不少歌迷網上呻買不到演唱會飛，更表示連售票網都入唔到。是次Eason出售的「放寬位」當中多數是山頂位，及佈滿全場不同位置的一人之境「放寬位」，沒想到歌迷一樣「秒殺」，非常誇張。

歌迷呻連售票網都入唔到。（urbtix截圖）

昨晚（22日）因為防疫再次放寬，Eason終於迎來三年來的首次紅館真正全場滿座盛況。全場觀眾反應超級熱烈，在被觀眾打動之下，Eason亦忘我獻唱，交出101分的水準，去到半場觀眾已忍不住興奮大跳大合唱。Eason亦開心到再踩盡油，《幸福摩天輪》幸福到直頭「瞓身」演出，一口氣唱完29首歌後，即刻就又再進入快歌又跳又唱，讓大家嘆為觀止。

在被觀眾打動之下，Eason亦忘我獻唱，交出101分的水準。

去到休息的Talk位，Eason跟觀眾不停互相拍手歡呼，他亦第一晚向大家續一介紹台上的樂隊成員。有觀眾見他汗流不止，忍不住叫他: 「 唞下先！」沒想到這也挑起神鬥志，Eason笑著說，「我唔係唞啊，唔駛唞呀其實！嚟啦！跳！」觀眾隨即狂歡呼兼驚嘆他竟然有這麼多神力，可以即刻再去快歌又跳又唱。而昨晚Encore部分，Eason挑選了《最佳損友》，音樂一響亦即歡呼聲震裂紅館。

而昨晚Encore部分，Eason挑選了《最佳損友》。

另外，第10、11場，圈中眾多好友均有現身支持，包括有余文樂、洪嘉豪、容祖兒、彭秀慧、張蔓莎、張蔓姿，林家𤋮（Locker）、One Promise 文迪及Sora、高海寧、李佳芯等。

今日（23日）Eason在社交平台預告晚上8點會發放《人啊人》的幕後花絮 ROAD TO LIFE，Eason與導演陳健朗及一班拍攝隊伍，一同相約坐一起討論人究竟是什麼？這個ROAD TO LIFE 花絮拍了一晚通宵，影片中見Eason初嘗踩滑板，還挑戰難度高動作，幾乎踩出個一字馬來，又撞到腳趾痛到飛起，坐上電車夜遊，遊走深夜香港街頭，感受人生。

Eason在社交平台預告晚上8點會發放《人啊人》的幕後花絮。

大家亦能看到Eason的另一面。

討論了十多小時，其實眾人對人究竟是什麼，沒得到任何結論。不過影片就讓觀眾感受到，人其實很簡單，生活就是跟好友閒來相聚，互吐心聲之中感受人之連結，大家因為一首《人啊人》而相識，因為《人啊人》而於這個年代，留下一些創意及記憶，享受過創作過程各自於心中增添了一些新體會。

Eason表示新歌留下一些創意及記憶，享受過創作過程各自於心中增添了一些新體會。

Eason表示好開心遇到《人啊人》這首歌。

而Eason於影片中亦表示：「好開心遇到這首歌，因為這首歌所以發生了這麼多難忘的回憶......」他坦言不知自己在大家心中是一個什麼的人，但可以好肯定一個人一直活於舒適圈，會失去動力，所以他並不是追求什麼再上一層樓，什麼名什麼利，現刻的他，最想追求的是志同道合的新舊朋友，大家一起創作，去撞一些火花出來，這些火花就是他生命中的無限動力。