專訪｜雲浩影Cloud《造星III》對獎項零野心　最重要樂壇有人留意

雲浩影（Cloud）憑唱功及甜美的外表，還有傻大姐性格在ViuTV選秀節目《全民造星III》中成功彈出，雖然最後沒有成功奪得三甲，但已經迅速吸納到一班粉絲。當時人氣急升，完成節目後出道理應是最佳時機，不過Cloud卻選擇繼續做OL。沉澱1年後，終於正式出道，並推出屬於自己的首張專輯，Cloud自言一切來得剛好。



撰文：關穎賢

攝影：梁碧玲



Cloud在《全民造星III》中成功彈出。（梁碧玲攝）

今年加入寰亞音樂後，半年內已經發布了4首不同風格的歌曲，年尾亦推出了首張專輯，Cloud直言全屬意料之外。提到《全民造星III》後為何當回文職，而不是立即出道，Cloud剖白當時心態上還未準備好，包括實力、對於音樂的認識或對歌手這個行業的認知不夠深。雖然當時都有考慮到節目完結後出道是一個很好的Timing，但不想讓大家看到一個還未完成的雲浩影：「覺得不太尊重聽眾及歌手這個身份，所以用了一年多的時間去增值自己，過程都有接job拍廣告從而去了解這個行業。 」

Cloud真係好靚！（梁碧玲攝）

Cloud參加完《造星》後繼續做回OL，沉澱1年後才正式出道。（梁碧玲攝）

Cloud坦言沉澱1年的主要原因是自己的心態，由於過往一直擔任文職，無論工作或生活模式都跟做藝人有好大分別，所以花了很多時間去調整心態，包括要學懂如何面對不同觀眾的意見。是好還是壞的意見都要要調節自己如何去面對一切，慶幸大家都很疼錫自己：「現在還在適應中，始終自己現在是做自己最喜愛的音樂，聽到自己唱的歌就覺得一切都是值得的。好清楚自己需要這一年時間去認識自己及沉澱， 不過當身邊的人都提到應該完成節目後就出道的timing最好，就會覺得自己是否真的做錯了決定，但經過幾番思考後認為自己需要時間。」

Cloud好清楚自己還未準備好，所以準備1年後才出道。（梁碧玲攝）

這1年內，Cloud除了拍攝廣告亦有參與電影《深宵閃避球》，就是在拍攝期間成為了決定入行的轉捩點。到現在正是入行，壓力當然比過往大，但很高興經理人、同事、公司都很支持，笑言：「入行後都覺得有些出入，過往都會認為當歌手最好要唱好歌，當然係必須，但很多時候會有工作需要你去唱一些自己不熟悉的歌曲，所以會覺得除了唱得好都要學得快 這才是真正的考驗。」

Cloud五官非常精緻。（梁碧玲攝）

樂壇頒獎禮還有不足一星期便舉行，Cloud坦言獎項對自己來說都無所謂，因為過了一年都會繼續探索，繼續做好音樂，不過最開心就是現在的樂壇正處於健康的狀態：「無論不同音樂風格都有好多人留意返香港樂壇，新唔新人獎都唔太重要，見到不同音樂類型的歌手被看見才是最重要。（對獎項毫無野心？）野心會在音樂方面，獎項只是物質，有當然開心，但沒有都會繼續，都要繼續做更加多、更加好的音樂。 」

Cloud一心只想做好音樂。（梁碧玲攝）

對獎項毫無野心。（梁碧玲攝）

提到自細已經參加了不少歌唱比賽，亦曾為兒童歌手組合Honey Bees成員，如今正是入行後的感覺如何？Cloud認為工作方面與想象中沒有太大分別：「反而覺得原來有好多野可以同人分擔，原來脆弱一面是可以展露出來。我以前都會裝堅強，要比較能幹才能讓大家重視我，入行後發現這個殼會令大家看不到真實的我，軟弱的一面都是很正常的事，更加多人會與你分擔，學到最多的是習慣不再硬撐。」