中年好聲音｜鮑聖光《Fly Me To The Moon》 冧爆評判奪五燈晉級

鮑大人晒浪漫 伍仲衡極速撳燈

昨晚一集繼續進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，是集共有19名選手出場，當中有4位選手奪得5盞燈，包括曹敏寶（Bobo）、支嚳儀（Venus）、鮑聖光及彭澤英。上回合5燈選手「鮑大人」鮑聖光今次自彈自唱《Fly Me To The Moon》，再次憑住靚聲俘虜評審團芳心獲得5盞燈。鮑大人獻唱期間表現寫意，不時露出輕鬆笑容，肥媽更被他冧到揈來揈去。事後未夠十秒就極速撳燈的伍仲衡大讚：「你真係fly me to the moon，好似上咗月球咁，好Romantic。」上回合同樣是5燈選手的Venus，被獲得3盞燈的曾蜜詩以「輸都要輸得開開心心」為理由點名上台PK，結果樣子甜美的Venus以英文歌《Mercy》再次獲得5盞燈，獻唱時更扭身扭勢狀甚風騷，獲肥媽大讚充滿感染力：「佢令我好Enjoy！」

澤英胞姐含淚真情剖白

昨晚播出的《中年好聲音》今回合另外兩位五燈選手則為「升呢」種子，分別是彭澤英及Bobo，二人齊齊由四燈種子變成五燈種子，似乎愈戰愈勇。獻唱《認錯》的彭澤英，獲張佳添直指刮目相看：「你把聲幾乎有呂方咁靚，揀啱歌真係好重要，呢首歌個Range好啱你。」原來澤英今次參賽除為了圓夢，亦化解了他和姐姐Cupid多年來的心結。澤英和姐姐自小感情不太好，全因澤英兒時一次意外，Cupid接受製作組訪問時說：「有一日放學發現細佬唔見咗，搵番佢時已經發現佢跌咗喺地下，隻手插咗喺玻璃窗度，最後聯咗十幾針，我覺得好似自己畀咗好多傷害佢，自此就好少同我細佬講嘢。」Cupid說到此時更忍不住哽咽：「其實家姐唔係唔鍾意你，係好驚同你一齊會有好多意外發生，你人生都係行咗35年啫，唔好畀啲小誤會、小煩惱影響到。」至於獻唱《氧氣》的Bobo，同樣獲張佳添大讚：「你個氣息做得好唔錯，呼吸、氣息係成首歌嘅命脈，氣息靚共鳴就會靚，加埋感情好好，5盞燈係值嘅。」

上回合2名5燈選手滑鐵盧

是集亦有出現爆冷賽果，上回合兩名5燈選手何博文及周吉佩竟先後被淘汰。上回宣傳提及周吉佩因錯揀實力者「小龍女」龍婷，以致意外被Foul。至於何博文則因獻唱《花火》時用錯Tone，錯失晉級機會。伍仲衡狠批謂：「呢首歌係好療癒，但你用唱《李香蘭》嘅腔口去唱，令我好唔Relax，感情好Over。」獲得3燈的博文揀了羅啟豪挑機，以《昨遲人》迎戰的羅啟豪獲周國豐大讚「小宇宙」爆發，最終與博文同樣奪得3盞燈，兩人要面對五位評審「2揀1」殘酷對決，結果啟豪以3比2燈數揮贏博文。身為歌唱導師的博文賽後坦言失準：「今日表現得好差，好想同自己嘅學生講，比賽一定有輸贏，最緊要係輸咗識起番身。」