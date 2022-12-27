林子祥開騷一口氣唱37首歌勁過陳奕迅　提起母親未能撐場感觸落淚

現年75歲的林子祥（阿Lam）原定於3月在亞博舉行《林子祥開心演唱會香港站》，因疫情而延期至昨晚（26日）開騷，全場爆滿。由於今次演唱會只舉行一場，所以很多阿Lam的好友紛紛前來棒場與他一起過聖誕，包括：朱玲玲、羅康瑞、周凱璇、莫文蔚一家、阿Lam 囝囝林徳信、胡楓、羅蘭、林建明、炎明熹等等均有到場支持，迫爆前後台，星光熠熠非常熱鬧。而成龍、劉德華、張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅夫婦、張敬軒等均有送花籃到賀。

阿Lam昨晚於亞博舉行演唱會。

阿Lam《The Smiling 開心演唱會》，早前於世界各地巡迴演出，2020年準備回港作巡迴最終站，因疫情取消，相隔3年終於可以跟大家見面。阿Lam首先感謝歌迷山長水遠來到亞博睇騷，更搞笑表示最近有新聞報道指阿Lam買了新屋，澄清是假新聞，並著大家不要輕易相信。

相隔3年阿Lam終於可以跟大家見面。

接著阿Lam感觸表示：「我同莎莉咁多咁多年，咁多演唱會，有三個大粉絲，永遠都睇，每一個演唱會佢地都睇，今晚佢哋三個都唔係到。 一個係我媽咪啦，一個係莎莉.....（咽哽講不下去）仲有兩個，係莎莉Daddy同媽咪，今晚演唱會係特別唱俾佢地聽…...」音樂響起，阿Lam飲泣中唱了《分分鐘需要你》，中間幾度唱不下去，需要平伏情緒。到唱最後一首歌《每一個晚上》時，亦感觸跟觀眾道：「我哋呢幾年經過左太多太多，我希望你哋每一個都身體健康！」

阿Lam一度

雖然已經75歲，但阿Lam一點也沒因數歲影響演出，一口氣唱了 37 首歌，首首經典，讓歌迷開心又興奮，半場已經企晒起身歡呼跳舞。其中一部分，阿Lam選唱不少經典電影主題曲，屏幕上播出他後生時合作過嘅女星的經典電影場面，有鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等等美女，讓歌迷睇到津津樂道。最後Encore部份，莎莉現身，一起合體大唱70年代的士高medley，整個亞博化身大型Disco，令氣氛再次高漲到頂點。

莉現身，一起合體大唱70年代的士高medley。

全場high爆！

演唱會後， 莎莉及阿Lam一同接受訪問。問到阿Lam開場台上感觸落淚，講到三個人不在，嚇了大家一跳，Lam即補充：「佢Daddy，媽咪唔係到... 所以...不過我媽仲係到呀！只不過冇嚟！嚟唔到呢個騷。」莎莉話：「平時佢乜嘢騷都嚟睇嘅，不過佢今次唔舒服訓係屋企休養，冇辦法來到。我媽咪daddy 就上咗天堂，但我相信佢地都一定係現場睇。」

葉蒨文擔任嘉賓。

阿Lam訪問時解釋母親沒有來現場是因為生病。

談到昨晚Lam演出100分，莎莉亦開心表示自己未上台前，一直係控制台睇，都覺得阿Lam做得好好，引以為傲，而阿Lam就表示：「咁話係Smile演唱會，見到觀眾反應咁開心，我都好滿足，係呢個巡迴嘅happy ending。」問到莎莉是不是阿Lam邀請她任嘉賓，莎莉望住阿Lam笑道：「好似你冇邀請我喎，係我夾硬塞自己入嚟，本來我剩係做和音，睇住佢呢首新雞尾歌，跳舞又咁開心，跳得咁好，唔捨得唔跳，就跳埋一份，最緊要開心憑著愛smile演唱會，個個笑住走。」

粉絲舉起燈牌。

阿Lam兒子林德信都有特別來撐場。

觀眾演唱會過後，歌迷不停大叫Encore，紛紛表示唔夠喉，希望阿Lam可以盡快再開演唱會，如果可以跟莎莉兩個一齊開個合體演唱會更令人興奮，莎莉笑言，「哈哈，再講啦，要俾阿Lam休息下先...」 阿Lam則表示：「我地從來冇諗咁長遠嘅事，哈哈，順其自然，睇下點啦....」