陳蕾x岑寧兒｜陳蕾練熟日文唱《First Love》 直逼張敬軒水平

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）昨晚（27日）於九龍國際展貿中心匯星Star Hall「PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter」舉行尾場演出。

岑寧兒同陳蕾台上互相多謝對方。（陳順禎 攝）

陳蕾唱完《凡星》後，與岑寧兒進入聊天環節。岑寧兒笑指她們私下甚少談到音樂，「我哋兩種音樂風格爭好遠，會傾理財、護膚、防曬……」她又大讚陳蕾非常懂得鼓勵人，教識她定期存款的重要性，此時陳蕾在台上開始推銷定期存款：「開始賺大錢嘅朋友，定期存款係益你，邊間利息高，擺返一年半載，就多返好多㗎啦。」期間兩人都忍俊不禁爆笑起來。

岑寧兒在尾場特意多謝陳蕾，陳蕾笑指：「我都想多謝你，想講啲感性嘢，你唔好喊。」岑寧兒又忍不住被逗笑道：「真係好有自信。」岑寧兒坦言回到香港後很多時感到格格不入，向陳蕾笑說：「識咗你之後開心好多，有人同我一齊唔知做乜。」最後岑寧兒認真指兩人實際價值觀相似，才能糅合兩種風格不一的音樂，陳蕾認同，指希望觀眾感受到她們作品中共有的一份倔強及堅持。

說完後兩人合唱《言之無物》，舞台熒幕投射出一隻遊艇，岑寧兒幽默說：「有隻遊艇，識到你真係好呀！」轉數快的陳蕾答：「係因為定期存款呀。」

來到萬眾期待的打機環節，贏的一方可唱多一首歌。兩人笑指Mario Kart是她們「友誼的基石」，陳蕾爆當初連化妝都睇Mario Kart學打機才追上岑寧兒程度，惜陳蕾早前多次輸給岑寧兒，岑寧兒笑指陳蕾不認輸，陳蕾則指岑寧兒好「爛玩」，連8號波加黑雨都要到她家打機。

岑寧兒同陳蕾玩Mario Kart。（陳順禎 攝）

最後一人贏一舖機，岑寧兒演唱聖誕歌，陳蕾則驚喜演唱日本歌手宇多田光的《First Love》。