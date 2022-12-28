陳蕾x岑寧兒｜認開騷打機「任性」：大家都想睇陳蕾當眾輸

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）昨晚（27日）於九龍國際展貿中心匯星Star Hall「PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter」尾場圓滿結束，完騷後兩人接受訪問，首次合作開騷，岑寧兒指以為同陳蕾一齊較輕鬆，但最後有75%的歌都有份唱，因為想歌迷聽到更多合唱歌；陳蕾則笑指因岑寧兒答應，自己才答應開騷。

陳蕾同岑寧兒騷後接受訪問。（陳順禎 攝）

最後一日連續開兩場，中間休息時間她們與樂手玩交換禮物，岑寧兒及陳蕾自爆分別收到清酒杯及聖誕Lego，陳蕾自認「實際型」，故送了口罩及自動擦鞋機，岑寧兒則送了太陽眼鏡。

岑寧兒指陳蕾願望陪她打機很難得。（陳順禎 攝）

陳蕾尾場安歌驚喜演唱宇多田光的《First Love》，身為日劇迷的她笑指10多歲已聽過此歌，近日煲完《初戀》後不斷哼唱此歌，她說：「有日見到Keyboard手突然彈呢隻歌，就諗係咪可以唱呢？就臨時起意，我Encore要唱呢隻歌啦。」

陳蕾唱《First Love》。（陳順禎 攝）

談到玩Mario Kart環節，岑寧兒指難得找到歌手願意陪她開騷期間打機，「仲要願賭服輸喎！」陳蕾笑說：「第一晚以為唱硬㗎！第一晚輸咗所有人安慰咗我好耐，完全冇傾過音樂。」

兩人堅稱沒有讓賽。（陳順禎 攝）

陳蕾承認加入打機環節「有少少任性，有一半勇氣喺度。」她續解釋：「因為唔肯定我哋嘅歌迷會唔會鍾意睇，我哋兩個私底下都好多交流，我又好寸呀，所以大家都好想睇我當眾輸，應該可以啩，所以就嘗試將呢個環節加入Encore環節。」兩人堅稱沒有讓賽：「我哋都係天蠍座，讓咗贏咗都唔開心。」她們指希望下年約大家去大阪玩Mario Kart。至於粉絲引頸以待的個人騷，陳蕾指暫時未有計劃，等儲多些歌才考慮。

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