許廷鏗演唱會戲劇性倒數　2023年祈盼疫情遠去：可以除罩相見

一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。昨晚因為是除夕夜的關係，許廷鏗（Alfred）精心設計了倒數方式，與樂迷一同迎接2023年，而向來感情澎湃的他，在演唱會期間一度唱至淚流滿面。

Alfred也許下新年願望。

昨晚的演唱會前半部份，Alfred繼續以劇場模式演繹即將推出的新專輯內的新歌，除了吳林峰、鄧小巧、《全⺠造星4》的 WinWin及CK外，昨晚藍奕邦亦特別加入演出，並與Alfred合作演繹了由他譜寫給Alfred的〈青春頌〉，而唱出〈微時〉一曲，Alfred與小巧對唱時二人一度哭到淚流滿面，這全因歌曲道出了他與小巧、鄭欣宜及林欣彤之間十多年來的情誼，四人至今仍在彼此身邊，實在難能可貴，想到這裡，Alfred與小巧都雙雙忍不住哭起來，場面感人。

Alfred與小巧都雙雙忍不住哭起來，場面感人。

到了演唱會後半部Encore的部份，Alfred準備了與前一晚截然不同的歌單，而在倒數時又刻意安排唱出〈停半分鐘聽一闋歌〉，在唱至中段時突然停下來，與大家一同倒數，台上此時更大放煙火，氣氛熱鬧。倒數過去，Alfred唱過〈神奇之旅〉、〈演員的自我修養〉、〈面具〉等歌曲後，他本來以〈慌〉的最後的一句歌詞「勇敢得我自許」，來為自己的音樂品牌「自許紀錄」首次舉行的演唱會畫上句號，不過因為觀眾不願離去，Alfred於是應大家要求清唱了〈將心比己〉，但唱到「若被視為負資產要追數多恐怖」一句時，Alfred笑言：「新年流流唱啲咁嘅嘢太唔吉利！」所以他最後清唱了另一首作品〈Be My Love〉，演唱會亦圓滿結束。

Alfred首次舉行除夕倒數演唱會。

首次舉行除夕倒數演唱會，Alfred笑言：「感覺幾興奮，但又幾緊張，因為耳機不停有人提示倒數時間，但他又要扮鎮定。我係特登揀〈停半分鐘聽一闋歌〉做倒數歌，喺半路中途真係停半分鐘，跟住一齊Countdown完再繼續唱首歌，希望大家喜歡呢個構思。」踏入2023年，Alfred也許下新年願望，道：「好希望喺2023年疫情快啲遠去，因為一直都好反覆，好希望終有一日可以除罩與樂迷相見，同埋回復正常生活！」