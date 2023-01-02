叱咤2022｜唱歌一秒跪低嚇親隊友　姜濤透露腳傷情況：未跳到舞住

樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》昨晚（1/1）於亞博舉行，MIRROR合共奪得8個大獎，他們接受訪問時表示很開心，AK笑言將來要將兒子改名做Jeremy：「叫Jeremy都攞金獎，我改錯名，早知我都叫Jeremy，我叫JK呀以後。」



MIRROR合共奪得8個大獎。（陳順禎攝）

奪得「男新人金獎」的Jeremy逐一感謝自己的音樂團隊，而奪得「唱作人銅獎」的Ian很開心可以得到肯定：「自己第一年有Solo歌已經自己寫歌，直到今年先有人話Ian係一個唱作人，係一個好大嘅鼓勵。」「頭號Hellosss」AK說：「我一路都話你得㗎，比賽已經話你得。」

Ian奪得「唱作人銅獎」以及十大歌曲。（陳順禎攝）

Jeremy奪得男新人金獎。（陳順禎攝）

至於冧莊奪「我最喜愛歌曲獎」的姜濤坦言事前沒有想太多，一直都是抱着平常心：「冧莊當然好開心，都係對作品嘅肯定，大家get到歌嘅message係最重要。」當他演唱《鏡中鏡》時更「一秒跪低」，隊友見狀十分擔心，Anson Lo說：「嚇死人咩」。對於腳傷的康復情況，姜濤先多謝大家關心，再透露「差少少先好返晒」：「暫時未跳到舞住，希望主診醫生今日唔好開電視，我驚佢嬲。（AK：你啲片唔開電視都睇到），對唔住主診醫生羅博士。」

姜濤演唱《鏡中鏡》時更「一秒跪低」，隊友見狀十分擔心。（陳順禎攝）

奪得「我最喜愛男歌手」的Anson Lo坦言當下感到意外：「繼上年好搞笑事件，我一而再再而三地confirm，make sure係咪一個搞笑嚟㗎呢，最後尾唔係，係開心嘅，係fans同觀眾對自己嘅認同，打咗支強心針for 2023年做多啲唔同嘅音樂。」

Anson Lo奪得「我最喜愛男歌手」。（陳順禎攝）