陳奕迅邀蔡思韵再合作拍《盲婚啞嫁》MV　預告將推出15分鐘劇場版

陳奕迅（Eason）繼《人啊人》之後，昨日（9/1）推出新歌《盲婚啞嫁》，並邀請了曾經與他合作《短暫的婚姻》女主角蔡思韵一起拍攝新歌MV，新歌更會有一個長達十五分鐘的劇場版，由他及蔡思韵、谷祖琳、陳紫萱、吳肇軒等一起演繹穿越時空的感人微電影。



Eason邀請了曾經合作《短暫的婚姻》女主角蔡思韵一起拍攝新歌MV。

《盲婚啞嫁》劇場版是講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，我們只能順着劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣。開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻、父母，兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

《盲婚啞嫁》劇場版是講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。

再次與蔡思韵合作，Eason表示十分開心，亦發覺蔡思韵長大了不少，做戲更自然及有味道，「因為之前合作過，所以冇陌生感覺，覺得幾好呀真係....今次人人都做得好好，陳紫萱、吳肇軒、谷祖琳，甚至演來影相的兩位老人家，都演得好好，得我一個演得唔夠好囉。」

被問到為何這麼謙虛時，畢竟他於MV中又喊又笑非常投入，Eason說，「我估係剪接剪得好，導演好啦。（你對住張空床，同攝影機喊晒，滴晒真眼淚喎。）係呀，真係滴晒真眼淚，拍攝場地其實好多人，可能個景set得好靚，好懷舊，幫到好大忙，喺個景入面，咪自己走埋一角，諗下如果一個咁開心，咁樂觀嘅伴侶離開自己會點，諗諗下，叫我埋位，眼淚就自然咁流咗落嚟。不過講演技，我真係仲有好多嘢要學，仲有好大進步空間。」

新歌還有一個15分鐘劇場版，十足一套微電影。

MV外，新歌還有一個十五分鐘劇場版，十足一套微電影，稍後亦會於網上發放給大家觀看。Eason表示，「微電影都係導演嘅構思，反正都拍一個故事，不如就拍多一個劇場版，所以都拍咗兩日，都幾長時間，但係都做得好開心，有滿足感嘅。」

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