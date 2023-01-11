陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》有神秘女聲和音　連徐濠縈都Cap圖畀心

正舉行一連27場紅館演唱會的陳奕迅（Eason）昨日（9/1）無預警推出新歌《盲婚啞嫁》，令一眾樂迷相當驚喜。MV找來曾於劇集《短暫的婚姻》合作過的蔡思韵擔任女主角，與谷祖琳、陳紫萱和吳肇軒一同演繹穿越時空的感人故事，Eason亦預告將會推出十五分鐘的《盲婚啞嫁》劇場版：「微電影都係導演嘅構思，反正都拍一個故事，不如就拍多一個劇場版，所以都拍咗兩日，都幾長時間，但係都做得好開心，有滿足感嘅。」



陳奕迅昨日（9/1）無預警推出新歌《盲婚啞嫁》，令一眾樂迷相當驚喜。

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新歌由沐木臣填詞（有心水清的網民估計是填詞人梁柏堅），陳奕迅、林家謙作曲、李榮浩編曲及與Eason聯手監製，這個製作班底更被網民封為「神仙組合」。另外值得留意的是，《盲婚啞嫁》最後一段有一把女聲和音，MV的credit顯示「Backing Vocal︱陳奕迅／BAO」，而Eason和徐濠縈的愛女康堤又名叫「包包」，與BAO同音。

MV的credit顯示「Backing Vocal︱陳奕迅／BAO」，Eason和徐濠縈的愛女康堤又名叫「包包」，與BAO同音。（影片截圖）

徐濠縈亦在IG限時動態分享MV credit截圖，以心心特意圈起「BAO」，不難令人聯想女和音就是康堤。Eason與囡囡在音樂上的合作又點只一次，2011年推出的歌曲《Baby Song》就是由康堤彈琴，Eason唱出對女兒的愛和希望，兩父女更一同拍攝MV，場面非常溫馨。

徐濠縈亦在IG限時動態分享MV credit截圖，以心心特意圈起「BAO」，不難令人聯想女和音就是康堤。（IG圖片）

兩父女一同拍攝《Baby Song》MV：