陳奕迅演唱會︱擔心失聲驚恐發作　Eason入行27年首次淚曬舞台

陳奕迅（Eason）的紅館演唱會昨晚（10/11）來到第24場，休息一日過後，不知是否受天氣影響、或是人放鬆後，身體倦意開始湧上來。昨午綵排時，Eason發現聲音出現少許問題令他突然浮燥，驚恐發作擔心自己會失聲。雖然昨晚演出成功，觀眾反應亦非常熱烈，但到Encore部份選唱近年最愛的歌曲《相信你的人》時，入行27年的他第一次在觀眾面前落淚，現場有不少歌迷也跟着哭起來，場面感人又震撼。



入行27年的他第一次在觀眾面前落淚，現場有不少歌迷也跟着哭起來，場面感人又震撼。

Eason接受觀眾歡呼拍掌已經很感動，他鞠躬良久對大家說：「多謝大家包容，你哋係童子軍（日行一善），呢兩日...唔知天氣定咩...有啲嘢發咗出嚟，我突然好驚，好驚自己冇聲。」觀眾拍掌高呼：「唔駛驚」、「好好聽」，「勁正呀」。Eason聞言說：「當然我哋有現代科技幫忙，我冇去打針呀，因為好傷呀打針。我食咗粒藥囉。不過唔緊要，做完明日一場，我重可以休一日，好似腳拉傷一樣，其實你用咩藥膏都係冇用，最緊要係休息。今日我覺得自己未做到最好囉....畀唔到平時跳跳紮大家。我又怪責自己，加乜嘢場，做25場咪好囉，自己戇居、覺得一路都好好，我又27號生日，咁27場幾好喎，其實大家咁好，搶飛入來支持我，我唔應該諗番轉頭，即係呢個騷都係想帶畀大家一些理念，人經常thinking too much ，我都係諗太多，所以下午回來綵排時，真係又驚又緊張，沉過依家一千倍，嚇親所有工作人員，其實係我太緊張，自己同自己比較，不想令大家失望.... 諗太多..... 」

觀眾不停大叫：「加油」、「冇事」、「唱得好好」，「唔怕」，Eason笑道：「你梗係啦你，你都聽完，試下我同你講，今日退飛改期...」觀眾再大叫：「唔緊要，改期都等你！」Eason開心又感動：「咁你真係好愛我。多謝你哋，今晚畀左好多力量我。」

Eason接受觀眾歡呼拍掌非常感動。

到Encore環節，Eason揀了他近年非常喜歡的一首歌《相信你的人》送給大家：「呢隻歌係我19年，為部電影『銀河補習班』而唱，鄧超導演帶埋部未完成的電影，飛來香港畀我睇，問我有冇興趣唱隻歌。佢最初想用《單車》改國語版，但係我覺得佢咁有誠意，《單車》亦唔係好適合變國語版，最後我搵咗台灣我好尊重的一位好朋友，陳小霞寫詞，姚若龍作曲，佢地話放心交畀佢地，最後這首歌出來，不知係人年紀大易感觸定點，歌詞真係好令人動容。」

觀眾反應非常熱烈。

他續說：「我知大家香港人鍾意廣東歌，但一隻好歌，點解要分語言呢？音樂係世界語言，你可能聽一隻土耳其歌你都會被感動，所以我好想用來送畀大家....」講到呢度，Eason突然感觸到控制不到情緒，二十多年來第一次於台上落下淚來，泣不成聲，暫停了一會，他才抹着淚水道：「唉，我係唔suppose畀呢個樣人，二十多年來，我從來都唔會畀呢個樣大家睇嘅....唉，羞家，失禮失禮..... 我通常剩係帶歡樂同憤怒畀大家，哈哈....我冇哀愁，哀愁喺晒歌裡面，我亦唔想喊，喊緊點唱歌畀大家聽....呢隻歌陪咗我兩三年，每當我有不開心，迷惘時，呢隻歌畀咗好多力量我，所以我特登揀來送畀大家，請大家相信，勇氣就係魔術，可以幫到你。」

繼而他又說：「我剛剛決定，今日好 special…我喺網上睇，有啲人話，陳奕迅的確實得一個，然後有人留言，車！任何人都得一個。我覺得佢講得好啱，好正，哈哈，所以睇網上comment ，大家唔好咁認真，有時睇留言有粗口都好正，幾好笑。言歸正傳，我今日就派左隻新歌《盲婚啞嫁》，既然大家今晚咁開心，又有咁大個熒幕，佢哋又拍拍下，拍咗好長拍咗個微電影，襯有個咁大個熒幕，一齊睇好唔好？」觀眾即開心到震，全部留座欣賞微電影首播，Eason再首唱新歌，令大家大感足才離場。

全場一齊睇《盲婚啞嫁》微電影首播。

此外，這兩晚群星湧現支持Eason，繼有甄子丹及其太太、吳肇軒、Amy Lo、Ansonbean、少爺占、張智霖、岑寧兒、陳詠謙、蔡穎恩同老公、溫碧霞及老公， 黃凱逸、袁澧林、張進翹、洪卓立及女友劉沛蘅、曾比特及女友、雲浩影，Supper Moment、吳君如陳可辛一家三口、陳伶俐、陳法蓉，盧海鵬、林建明等等。

點撃睇Eason演唱會靚相：