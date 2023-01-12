陳奕迅《盲婚啞嫁》劇場版獲網民讚高質：珍惜有Eason的香港樂壇

陳奕迅（Eason）雖然正舉行27場紅館演唱會，但日前（9日）推出新歌《盲婚啞嫁》，除了拍攝MV之外，更特別製作了長達15分鐘的劇場版，並邀請到蔡思韵、谷祖琳、陳紫萱、吳肇軒等一起演繹穿越時空的感人微電影。

Eason為《盲婚啞嫁》特別製作了長達15分鐘的劇場版。

《盲婚啞嫁》劇場版是講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，我們只能順着劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣。開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻、父母，兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

《盲婚啞嫁》劇場版是講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。

陳奕迅日前（9/1）無預警推出新歌《盲婚啞嫁》，令一眾樂迷相當驚喜。

今次新歌由Eason與林家謙作曲，李榮浩擔任編曲及監製，絕對沒有令樂迷失望。對於劇場版由電影美指張蚊執導，大批網民一致大讚高質，更只MV拍到微電影般，只有Eason才做得到。另外，有網民在YouTube留言指Eason是被歌神耽誤的影帝：「珍惜還有Eason的香港樂壇」、「冇人可以超越你 」、「置身在陳奕迅的年代 我感到榮幸」。

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