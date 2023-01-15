輕談淺唱不夜天｜JVSY Not only have fun!

JVSY是由 DJ 製作人Jovin LEE和Atlas IU於2020年組成的電子音樂二人組。雖然電子元素是他們音樂的主體，但在他們的音樂世界裏也能找到熟悉的原聲樂器，創造出真正流派的音樂經驗。JVSY在表演中還會製作很多現場視覺藝術，以增強演出的整體氣場，讓觀眾聲影同步更投入於每一個作品之中，所以每件製成品並不只是電子音樂，說是跨媒體藝術作品更加切合。

JVSY是由 DJ 製作人Jovin LEE和Atlas IU於2020年組成的電子音樂二人組。

JVSY 正正是他們名字的縮寫。

成功的音樂網上對親家

Atlas IU在Hong Kong Eurorack player的群組裏遇上了Jovin LEE。Atlas IU︰「其實之前我也有合作組隊，但只是玩了一年多，後來在網上群組遇上Jovin，他有熱誠和很多想法，最實在的是他的行動力。合作初期已經創作了廿多、三十首屬於Dance floor的東西，可能你會問現在推出的反而一首Dance floor也沒有，原因很簡單，就是我們覺得不夠好 ! 我和Jovin也認為作品需要多一些音樂性，那還有這麼多人開Dance party？最後得出的共識是不走Dance floor 路線的電子音樂。這就是JVSY的起點，讓我們開心的是這種走向反而踏實地在音樂路上更多方面地「搵到食」，老實說興趣的背後還是要吃飯的。」

Jovin Lee 和 Atlas Iu 組成的製作人 DJ 雙人組合，也被稱為 BURN 和 telvanni26。

JVSY的風格可以靈活在音樂節及即興演出之間遊走。

Jovin跟着說︰「我在商業公司所學到的，雖然還是能學以致用的，但還是曾經迷失於這種架構下，最後便出現了創造自己音樂的想法。剛好在那時遇上Atlas，便速成了JVSY整件事 。」

電子合成和林丰的古典音符混合，呼應大會標題對夜色朦朧下思潮起伏的感覺。

JVSY 在表演中還會製作很多現場視覺藝術，以增強他們演出時候的整體氣場。

音樂背景多元無縫組合

拔萃藍血人Atlas IU由小學三年級開始，便是獵獎無數的古典音樂小號手，演藝學院畢業後直入香港管弦樂團，中途曾經和爵士樂人Patrick Lui雷柏熹的5422 collective合作過，一度嘗試以爵士為依歸。

他們認為民族音樂、藝術科技和表演藝術都令音樂創作有預計不到的結果。

Atlas IU︰「起初我是一位古典音樂的小號手，直至現在很多演唱會中還是擔任小號的角色，但我知道號手不會是演唱會樂團的一部份，永遠只是後加成員，以當時的步伐，號手的身份是沒有什麼前景的，當然我並沒有因此而放棄，只是邊走邊看。直至現在我也想組一隊有默契的小樂團，集小號、大號、色士風於一身，雖然心中已有最佳人選，但組團除了要有技巧、合拍和信任，還需要很多天時地利人和。像JVSY也是我和Jovin LEE深思熟慮而生的，不是一句Have fun就成事。」Jovin LEE回應道：「其實很多準備，先不說之前沒有面世的20多首作品，由2010年開始Lau Bak、Harmonious kaos、Survive、Fault lines、In the dark、Jumbo、Kowloon Rock……其中有一段趣聞是，Harmonious kaos是先出live version，發現反應很好才補推出studio version的，有趣是最終仍是live version較精彩。過去兩年，JVSY也是不停站的。」

因為從小學習不同音樂，融合了各種古典及即興元素才演變 出他們現在的風格。

一副白嫩相的Jovin LEE也經歷了九年多商業音樂製作公司紮剛的訓練，他更是一位電影配樂手，於剛過去的2022年為電影《留聲Sound of Scienc》 配樂。Jovin LEE笑着說︰「電影導演除了在畫面上，在音樂上也穩守崗位。當時我的創作也是很隨機的，導演想我用上Kalimba拇指琴這種樂器，製造出很多不同的音效以配合畫面，有些段落更嚴謹地要求我熟練地彈出這個樂器，真的獲益良多。」

地點上獨特的建築物、歷史、人和聲音，都是描寫成為音樂的基礎。

音樂性價比

剛過去的1月11、13日，JVSY在M+有演出，11日的整個流程也是JVSY利用電子合成和林丰的古典音符混合，呼應大會標題對夜色朦朧下思潮起伏的感覺。Jovin LEE興奮地說︰「當晚我真的很感恩可以跟偶像合作，林丰是近代古典音樂界極具影響力的人物，合作前當然會考慮需要如何拿捏他的作品，本來我和Atlas決定用一些最簡單的音效來伴着他的原譜。怎料林丰卻要求我們大膽創作，他覺得如果不放膽便失去了合作的原意，兩種不同元素的合體才是破格。那時候我才發現我們自以為的禮貌穩守，反而是最不禮貌和不勇敢的表現。」

在一個國際品牌的展覽上製造了電子JVSY 與古典才子林丰crossover 機會。

Atlas IU接着說：「除了今次林丰，我的音樂由古典走到現在電子，路途上也遇上很多百樂， 將我從古典樂帶進爵士樂世界，及後又在西九遇上了我的另一位音樂啟蒙龔志成先生Patrick。他是拔萃的師兄，給了我很多在音樂上的東西，但對於爵士團隊之間的契合，我就是不太熱衷，雖然我也有合作組隊夾band，但只是玩了一年多，五人的團隊由作曲以至整合，需要的時間很長，對於個人的性價比，我覺得較不划算。那時我已經開始研究電子音樂，這種音樂人數只需要很少，甚至是一個人。在時間及性價比的計算上，絕對是較快捷及容易控制，所有事自負盈虧，一人做事一人當。後來卻又發現無論在創作或製作，多一個腦袋有時可能會更易成事，一個人做很容易走進了牛角尖。 最後便由一人世界變成二人JVSY。」

不同的地點往往是 創作靈感來源。

Jovin LEE和Atlas IU（也稱為BURN和telvanni26）聯手創建了製作人DJ二重奏 JVSY。其中元素來自house、techno、electronica、drum and bass、nu-jazz 等等，更融合了有機的樂器元素，製作出他們最具代表性的作品。做了很多訪問，JVSY有種很謙卑的進取心，是「真」禮貌，所以他們的眼界和心胸是廣闊的，我不想說指日可待，因為已經在進行中，所以一切的事件應該加上「ing」而不是「。」或「！」， JVSY 已經展開了一個有目共睹的音樂過程。

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