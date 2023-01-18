再見寧靜海︱Ian首度與黃偉文合作　MV劇情虐心與顏卓靈輪流爆喊

陳卓賢@MIRROR（Ian）2023年首支派台作品《再見寧靜海》，找來黃偉文（Wyman）首度合作，為樂迷送上一個有關月球的故事，讓大家學懂珍惜，不要帶著思念與遺憾終老，而MV則有顏卓靈（Cherry）參與演出，與Ian齊齊合演一個虐心愛情故事。



MV有顏卓靈參與演出，與Ian齊齊合演一個虐心愛情故事。

這次是Ian與Wyman首度合作，Ian說：「有幸邀請到Wyman寫詞，佢嘅故事、歌詞，喺我第一日收到嘅時候一路聽住自己嘅Demo，再反覆睇咗幾次歌詞已經即刻鼻酸酸。」那麼，這是一個怎樣的故事呢？且聽Ian娓娓道來：「當初同Wyman講過想係1969年岩士唐登陸月球嘅故事。喺登陸月球返回地球後，岩士唐有可能想再上去，但就好似世事，有陣時你想做到，你理想係咁，但你未必做到。岩士唐之後都未必可以上得返月球，會有好多遺憾。」在《再見寧靜海》頭兩句的歌詞其實已道出了Ian想帶出的這份遺憾：「最快樂時候未知最快樂 / 到跌落凡塵就知再沒有」Ian對這兩句感受很深，他說：「大家好幸福時唔意識自己好幸福，所有嘢都係喺失去咗之後，帶住呢個遺憾終老。」

《再見寧靜海》頭兩句的歌詞其實已道出了Ian想帶出的這份遺憾。

為配合歌詞，導演特別將五月天與陳綺貞合唱的《私奔到月球》作為MV男女主角的定情之作，畫面上亦有很多與月球有關的情節，把故事串連起來。Ian解說：「《私奔到月球》係我向女朋友表白嘅一首歌，同《再見寧靜海》之間嘅聯繫係好有關係，另外音樂盒都係關於月球。去到MV最後好虐心一幕，女主角留低俾我嘅筆記，裡面都有好多提到月球嘅嘢，詳情記住睇MV。」

為配合歌詞，導演特別將五月天與陳綺貞合唱的《私奔到月球》作為MV男女主角的定情之作，畫面上亦有很多與月球有關的情節，把故事串連起來。

講明虐心，在今次《再見寧靜海》MV中，Ian與Cherry輪流爆喊，其中Ian更是罕有地變成喊包，他坦言這次可是真情流露，他說：「由細到大都甚少喊。細個我好硬頸、好曳，屬ADHD（注意力不足過動症），但以前屋企人冇正視呢樣嘢，只覺得小朋友曳，就要打，但我被打時依舊好硬頸，喊都唔喊，郁都唔郁；一句話都唔講，由佢哋繼續打，打到佢哋攰為止都唔會道歉。大個咗之後都唔會俾自己情緒外露，情緒一湧上嚟就會自然㩒返落去，有陣時演戲都會遇到呢樣嘢，Feel到好感觸，有情緒想要發出嚟，我冇刻意控制但身體都會自然㩒低佢。今個MV第一日拍攝嘅時候同Cherry第一幕戲已經好有感覺，好多謝佢演繹得好好，望住佢雙眼，感受件事嘅時候，大家已經進入咗個世界，所有情緒、感情演繹嘅部份，係完全投入咗，傷痛爆喊嘅情緒亦自然流露。」

講明虐心，在今次《再見寧靜海》MV中，Ian與Cherry輪流爆喊。

雖然《再見寧靜海》是一個虐心的MV，但大家仍可以見到Ian開懷的一面，穿上中學校服的他，會拿起結他在禮堂夾Band。Ian表示，他很愛夾Band，他說：「大學學音樂後有夾過Band，係一個幾好嘅歲月，大家純粹只為好玩，幾Enjoy件事，所以幾懷念嗰種感覺。」

大家仍可以見到Ian開懷的一面，穿上中學校服的他，會拿起結他在禮堂夾Band。

時而大喊，時而大笑，既考演技，也考Ian的體力，這次拍攝《再見寧靜海》MV碰上拍劇的日子，結果Ian要連踩40小時，通宵拍劇後迅即趕到MV現場開工，攰得轉Location時也不自禁在車上睡著，落車時人未醒有點企不穩更差點跌低，Ian回想道：「好彩隔離有人挨落去，如果唔係就跌落地。係有幾個Moment會不自控想休息，但過程中唔覺得好攰，好投入、享受件事就冇咗嗰種攰嘅感覺。導演知道我開完大通宵後仲要過嚟拍MV有啲擔心，因為今次演繹上嘅考驗比較高，會擔心唔夠休息得唔得㗎？ 但最後都好順利，全部都係一Take就完成導演要求，所以好開心好好玩。」

新年將到，Ian將要在工作中度過，他透露：「都冇得Plan有乜嘢活動，因為每日都拍劇，之前平安夜、聖誕節、除夕，全部都係拍劇，喺劇組中度過。」雖然要工作，但Ian都預先跟大家拜個早年，道：「祝大家新年快樂，身心健康，事事順景，希望大家會鍾意《再見寧靜海》呢首歌。」

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