樂隊Zolarwind不惜工本做新歌　黃柏高瞓身支持：製作接近完美！

樂隊Zolarwind日前推出了新歌《燈蛾撲火》，為求制作更高質的音樂，一擲千金將新歌送到日本做混音母帶處理，與及邀請北京弦樂錄製，《sounds deluxe-listen to the details》是他們今次歌曲的製作目標。

樂隊Zolarwind日前推出新歌《燈蛾撲火》。

Zolarwind對於音樂的堅持更獲得黃柏高（Paco）大力支持，Paco力撐説：「2023已經開始了，作為音樂先鋒者，鄭重推薦超班樂隊Zolarwind 2.0 ,過去我一直鼓勵音樂愛好者聽音樂一定要有要求，最新的Zolarwind 2.0新歌《燈蛾撲火》製作接近完美，音色之佳真是精緻優美，大家絕對要用心欣賞，期待期待今年一定要在舞台欣賞Zolarwind 2.0 的現場表演，屆時你就會明白一隊超班樂隊與眾不同魔力！」

Zolarwind對於音樂的堅持更獲得黃柏高大力支持。

Paco續指：「正所謂高音甜、中音準、低音勁，是我們所追求的。都是希望把最好的音樂演繹細節和音色呈現聽眾耳朵。有些事情或理想你很想去做、你知道應該去做，有時都明知係冒着生命危險，你也會去冒險經歷和實踐，正如新歌裡面有一句：願相信 就相信 不想猜結果，若傷痛 就傷痛 漆黑中至少燒過，無論結局係粉身碎骨，或是得到光明和溫暖，嘗試過，我們都真正努力過。」另外，今次新歌更特別邀請舞蹈家Crystaltwying排舞及MV演出，希望嘗試以舞蹈去表達歌曲中燈蛾撲火志死不渝的淒美意境。