NCT DREAM去年憑《Candy》人氣爆燈　宣布三月首度來港開演唱會

繼Super Junior早前到香港舉行演唱會盛況空前之後，同屬SM娛樂的SJ師弟NCT DREAM亦宣布來港開騷，將於3月25日在亞洲博覽館舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》，NCT DREAM近期憑住一首翻唱歌《Candy》人氣爆燈成為最喜愛的男團之一，想撲飛的話一定要密切留意下月公布的發售詳情公告。



NCT DREAM將於3月來香港開演唱會。

NCT DREAM於2016年出道，七位成員包括Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂及志晟，當年這隊平均只有15.6歲的男團即以正規1輯《Hot Sauce》創下韓國大眾音樂史上首次以首張正規專輯達成百萬銷量組合的記錄，接著Repackage專輯《Hello Future》發行後累積唱片銷量突破300萬張，榮登「Triple Million Seller」。

NCT DREAM去年12月推出冬日特別迷你專輯《Candy》，人氣爆燈！

NCT DREAM去年12月推出冬日特別迷你專輯《Candy》後席捲了各大韓國主要音源排行榜第一位，並橫掃多個唱片排行榜以及音樂節目第一位，唱片銷售量更已突破200萬張, 單單是2022年NCT DREAM為止已累積唱片銷量突破561萬張，讓人切實感受到NCT DREAM的強大力量。

香港的歌迷們請準備好未？

這次是NCT DREAM第二次巡演，全名為《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM》，該演唱會在韓國最大規模的表演場-首爾蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場隆重開幕。繼首爾之後，他們在日本名古屋、橫濱和福岡已進行5場演唱會，2月將在日本大阪京瓷巨蛋舉行首場巨蛋演出，而3月NCT DREAM將會來港演出，香港的歌迷們請準備好掌聲和歡呼聲！

《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期：2023年3月25日星期六(晚上7時)

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：HK$1680/ HK$1380/ HK$980

(演出成員名單：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG)

*(主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單，售出門票一概不可退換)