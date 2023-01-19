Anson Lo翻唱《偷唱》向張國榮致敬　網友激讚：已經全面超越哥哥

張國榮（哥哥）於2003年4月1日離世，今年是他離開的第20個年頭，而他生前的唱片公司環球今日（18日）宣布會推出《Remembering Leslie》來懷念哥哥。而率先推出MIRROR成員Anson Lo翻唱哥哥的經典作品《偷情》，將會重新編曲並加入Anson Lo親自填的rap詞，而Anson Lo今日已經急不及待各大家公布這個喜訊，並表示感有與有榮焉。

教主感有與有榮焉。(IG圖片)

雖然消息令人振奮，推Anson Lo翻唱哥哥經典作品藉此致敬，原意也是好的，但許多觀眾似乎唔多受落。另外，這次翻唱版本也令網民摸不着頭腦，事關會將歌曲重新改編，加入Rap的完素。「連登」討論區及「瓊姐娛樂台」多個帖文討論此事，大批網民留言鬧爆「好地地cover咪算加乜x野rap」、「根本摧毁經典」、「可唔可以放過哥哥」等等的言論流出！

大家聽左先啦。(IG@ansonlht)

不過「連登」討論區帖文下面都有好評，有些網民指出「Anson Lo已經全面超越張國榮了」、「教主已經超越哥哥」。另外，有神徒心痛Anson Lo遭辱罵，勸haters尊重任何歌手，不喜歡的話可以選擇唔睇，但請不要人身攻擊。

+ 1

點撃睇更多哥哥嘅照片：