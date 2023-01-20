Anson Lo獲邀翻唱張國榮《偷情》感榮幸：哥哥是無可取代的

環球唱片推出全新企劃，將會於3月同步推出兩張專輯《REMEMBRANCE LESLIE》及《REMEMBERING LESLIE》，重現一代巨星的風采。《REMEMBRANCE LESLIE》保留哥哥珍貴的錄音聲軌，將多首經典金曲重新改編，重現哥哥風采。

除此之外，另一企劃專輯《REMEMBERING LESLIE》紀念一代巨星張國榮先生，邀請到一眾樂壇新血參與，集合不同唱片公司和電視台的新生代歌手，聯乘不同唱片公司及電視台的樂壇新血，懷念一代巨星張國榮，破天荒攜手合作，陣容鼎盛，包括：MakerVille偶像組合MIRROR的成員Anson Lo、男團ERROR；TVB的新星Gigi炎明熹、《聲夢傳奇2》冠軍人馬Jamsine任暟晴、青春女團XiX；電影《梅艷芳》飾演一代天后的王丹妮；以及環球唱片的後起之秀Mike曾比特、P1X3L、Kira陳葦璇、組合P1X3L等等。《REMEMBERING LESLIE》專輯也於3月推出，密切期待。

《REMEMBERING LESLIE》首發作品有人氣男團MIRROR的Anson Lo盧瀚霆獻聲，翻唱經典作品《偷情》，更親自填上Rap詞為歌曲注入新元素，向哥哥及一眾樂迷致意。Anson Lo重新演繹張國榮經典金曲《偷情》，由徐浩擔任監製，聯同黃兆銘重新編曲，為歌曲注入全新感覺。Anson Lo回想當初得悉參與《REMEMBERING LESLIE》企劃，在選歌過程中聽到《偷情》時腦海充滿畫面，他說：「當時聽到《偷情》這首歌，腦海已經充滿畫面，如果將來有機會表演這首歌，整個舞台的畫面，燈光的配合，所有構思統統在腦海浮現，很有感覺。」Anson Lo更親自填上Rap詞，他說：「大多數自己的作品中都有英文Rap，所以今次翻唱《偷情》親自寫Rap詞，希望在歌曲中加入一些個人的特色。」

對於哥哥的印象，Anson Lo表示：「哥哥是一個好全面和百變的藝人，是無可取代的。無論他在歌影視、舞台上的魅力，都是具有獨特之處，很吸引人的一個偶像。」至於與監製徐浩的合作，「我們參考了很多哥哥不同的舞台表演、MV和電影，深感具有啟發性之餘是不能模仿的。如果自己在舞台上演繹他的作品，便會想想有甚麼自己的元素可以放進裏面。」

Anson Lo亦分享到今次用新唱法演繹，用上神秘而且帶點性感的聲線去唱；MV亦配合歌曲的感覺，畫面充滿神秘與迷離的氛圍。Anson Lo在MV中燃起火柴，在漆黑中與火光對戲，火光貫穿整個MV，穿插於不同場景帶樂迷以全新角度欣賞歌曲。整個MV以Anson Lo為主軸，再加上三個伴舞者。MV中用火柴作為串連，前半段會由點著火柴見到Anson唱歌，火柴熄滅，再點著時會見同一個位置，但是變成三個伴舞者，三人的舞蹈會圍繞火柴。MV後半段會由較為狹窄的鏡頭畫面，變得更闊，而三人的肢體動作會變大，空間感亦會變得深和闊。火柴在MV中有著串連的重要性，Anson以及三人都會不斷追逐火柴上的光，而火柴則代表歌曲中那種偷情的快感，雖然燦爛漂亮，但是一瞬即逝。