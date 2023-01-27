中年好聲音｜黑馬選手唱《婚紗背後》　肥媽震驚：男人唱呢隻歌？

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，本周日一集繼續進行第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽，是集出戰選手共有9位，分別為支嚳儀、羅金榮、顏志恒、梁愷庭、林鉫徫、吳大強、周吉佩、羅啟豪及區俊傑。

黑馬羅啟豪愈唱愈強。

是集可謂強強對碰，皆因有4位五燈選手登場，包括支嚳儀、林鉫徫、吳大強和周吉佩，另外還有兩大黑馬顏志恒和羅啟豪。「浴室歌王」顏志恒是集大晒感性一面，身為廚師的他要兼顧工作與比賽非常吃力，他賽前受訪時感激太太的默默付出，讓他可以無後顧之憂比賽，他哽咽說：「其實我太太都好辛苦，好多屋企鎖碎事我都放低咗，呢排都係靠佢撐住我！」顏志恒選擇獻唱殿堂級歌手徐小鳳的《婚紗背後》，肥媽聽畢直言：「我好鍾意呢隻歌，當見到佢話唱呢隻歌時，我係『吓！男人唱呢隻歌？』但佢又用到自己方法去表達到個感覺。」

顏志恒感激太太喺背後默默付出。（顏志恒ig圖片）

於上一回合彈出的黑馬羅啟豪同樣來個女歌男唱，獻唱天后容祖兒的《連續劇》，其靚聲和清晰咬字獲一眾評審大讚，出名要求高的張佳添說：「呢啲咪係Less is more，一集比一集更加進入狀態。」周國豐則說：「啟豪係愈戰愈勇嗰隻，特別鍾意佢咬字好清晰。」至於由頭帶到尾的吳大強是集獻唱英文老歌《Quando quando quando》，大強邊唱邊跳表現十分風騷，張佳添大讚：「你令我投入咗你嘅音樂世界，無論咩年紀都好，聽完之後直情回春呀！」是集將有兩位參賽者表現失準，除被狠批似唱K兼欠個人特色，其中一位更被指是災難級演出！到底為何如此災難？密切留意周日晚播出的《中年好聲音》。

肥媽同張佳添聽到起舞，單立文就勁陶醉。