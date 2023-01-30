專訪︱COLLAR透露演唱會事故後再見面情況　Marf：緊張但舒服

正式加入樂壇成為新人的一年，本應是摸索着演藝圈的運作，享受着工作上遇到的一切新奇事。但對COLLAR來說，新人的這一年過得並不容易，她們所經歷的事情、面對的難關和承受的壓力根本不是旁人可以想像。演唱會事故發生後，COLLAR的去向成疑，休團？退團？還是解散，都是網民熱烈討論的話題。縱然Winka多次強調「8-1＝0」，卻總未能釋除外間的疑慮。直到今年的元旦夜，八位女孩再次齊集於舞台高呼：「大家好，我哋係COLLAR」，以行動告訴大家COLLAR正式回歸！



So Ching缺席新歌專訪，隊員們透露她身體不適，為安全起見留在家休息。（梁碧玲攝）

新歌錄音感觸落淚 Winka：太Fit in到每個人嘅低潮期

COLLAR成軍一年推出新歌《The Bright Side》，由Tim Lui填詞、RubberBand編曲及監製，講述追夢路上的迷惘和挫折，再步向光明找到出口的過程。一字一句都觸動着COLLAR的情緒，阿Gao和Winka坦言錄音期間不禁感觸落淚，阿Gao說：「諗返好多同大家一齊玩，好開心、好warm嘅畫面，好感動就自己喺度喊。佢哋又咁啱嗌咗飯，就叫我冷靜下先，佢哋去食飯先。」Winka補充：「呢首歌太fit in到每一個人嘅低潮期，呢幾個月係我哋每個人嘅成長期，好多唔同嘅難題要處理...好多迷惘喺入面，夾雜咗好多千絲萬縷嘅事。So Ching返嚟，我哋又齊返人，諗返同大家一齊面對一啲嘢時，好似冇過唔到嘅難關，嗰份力量令到我好感觸。」

Winka坦言錄新歌期間不禁感觸落淚。（梁碧玲攝）

事故發生後COLLAR於Marf家中再聚 芯駖讚So Ching叻女望外界給予空間

演唱會事故發生後，外界對COLLAR的去向議論紛紛，「So Ching會退團？COLLAR就此解散？」縱然她們亦曾擔憂，但卻一直相信着彼此，Marf說：「有keep住溝通，大家都總有低谷要應對...對抗嘅時候要搵方法去度過，最終所有嘢都會變好、順利，一切係最好嘅安排，只可以相信。」芯駖續指事情發生後，學懂了成長和解決問題：「係好好學習嘅一堂課。」

重提COLLAR重聚當日，Marf笑言由於很久不見，大家起初都顯得緊張。（梁碧玲攝）

事故後，COLLAR再次聚頭是於去年11月，在Marf家中開「暴食會」。重提當日的情況，Marf笑言由於很久不見，大家起初都顯得緊張：「大家係咁搵嘢做，Winka執我零食櫃，我啱啱網購咗啲嘢，就問有冇人要幫手執，個個都話好好好，要執...結果turns out嗰一日都好舒服，好耐冇一齊咁樣聚，但都係一見如故，冇咩尷尬。」芯駖續說：「冇刻意去做啲咩、講啲咩，純粹見面，大家食下嘢，陪伴係最好嘅禮物。」

至於So Ching的心情，Marf表示事後亦有問對方：「好意外地，都係ok喎。」芯駖更大讚So Ching叻女：「佢好ready，希望大家都畀啲空間佢。始終發生咁大件事，唔係一般人能夠承受，所以我哋大家都好有共識，一齊都畀啲空間佢。」So Ching的堅強，亦令COLLAR和團隊上下各人的內心變得更強大。

芯駖讚So Ching叻女，亦希望外界能給予空間。（梁碧玲攝）

Winka強調「8-1＝0」 難關令COLLAR更團結、更強大

年初的《叱咤樂壇流行榜頒獎禮2022》，COLLAR奪下「叱咤樂壇生力軍組合」金獎和「叱咤樂壇組合」銅獎，八位女生終於再次齊人現身舞台，亦是自演唱會事故後首次面對觀眾和傳媒，壓力大嗎？Winka直言比起壓力，更想用力證明COLLAR一直都在，她激動強調：「呢個真係好唔開心，啲人成日質問我，『你又話8-1＝0』，係呀，我不嬲都咁諗㗎好冇？好嬲呀...想凝聚返個力畀大家睇到我哋係點。」當日她們一出場，全場歡呼聲不斷，台下的歌手和觀眾亦有站起來為So Ching、為COLLAR打氣。回想起當晚的演出，Marf坦言成員間的每一個對望、台下的每一個反應都成為COLLAR最強的推動力。

《叱咤》當晚，阿Day表演後突然企不穩，她解釋前一晚身體已經不舒服。（梁碧玲攝）

從前充滿很多不確定的一句「Hello大家好，我哋係COLLAR」，亦由《叱咤》當晚起賦予全新意義，阿Gao說：「《叱咤》嗰晚，企上個台講『Hello大家好，我哋係COLLAR』係真係好firm，係呀，我哋八個喺度。」就如新歌所說，「對抗急風都這麼久，抱歉我不走」，每一個難關都會令COLLAR變得更團結、更強大，全因她們一直有彼此，芯駖說：「呢一年遇到好多嘢，有急風想吹熄我哋咁，但我哋會堅持落去，因為我哋有大家」，Marf點頭認同：「愈大力推你，風愈大力風，我哋團結嘅力量就會更加強硬、更加強韌」，Candy：「大家都返晒嚟，我哋有重新出發，重新開始嘅感覺，大家嘅力量好似以前一樣冇變過。」

Candy表示COLLAR有重新出發的感覺。（梁碧玲攝）

事不宜遲，送上大量專訪靚相：

+ 22

Makeup Team：

San Chan

Kineks Ho

Janice Wong

Cathy Zhang

Percy Shing

Jenny Fung

Hair team ：

Vic Lai

Kristy Cheng

Taurus Lee

Ricky Lam

Wardrobe

Sumling:

Top: Ba&sh

Bottoms: Weekend Max Mara

Accessories: APM Monaco

Gao:

Top & bottoms:

Weekend Max Mara

Accessories: APM Monaco

Candy:

Top & bottoms: Isabel Marant

Accessories: APM Monaco

Winka:

Jumpsuits: iBLUES

Accessories: COS

Day:

Top & bottoms: Ports Pure

Accessories: COS

Ivy:

Vest & bottoms: Ba&sh

Accessories: APM Monaco

Marf:

Top & Jacket: JLT Just Like This