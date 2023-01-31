Do姐做《黑幫少爺愛上我》香港場嘉賓 少女心滿瀉冧爆：好開心！

Do姐驚喜登場做特別嘉賓。（葉志明 攝）

泰國大熱BL劇《黑幫少爺愛上我》兩位主角Mile（Phakphum Romsaithong）和Apo（Nattawin Wattanagitiphat）連同十多位演員今日（31日）起於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場粉絲見面會，演出於8點5分正式開騷，一班演員不但重演劇中經典場面，又帶來勁歌熱舞，作為該劇忠粉的Do姐鄭裕玲更以特別嘉賓身份驚喜登場，見到兩位男神隨即面都紅晒，興奮表示：「我終於圓到心願！」

Mile和Apo接過Do姐的利是。（葉志明 攝）

Do姐曾經多次表示自己是Mile和Apo的粉絲，今次有幸獲邀做嘉賓，Do姐一上到台都難掩興奮心情：「我真係非常開心，而且又圓咗我嘅心願，我話好希望可以訪問佢哋！」她訪問期間又不斷站在兩人身旁貼到實，露出小粉絲的表情叫大家幫忙影相，之後更私事公辦為自己謀福利：「對唔住我要自私啲，而家我離開咗大台返咗出嚟做吖嘛，如果你哋開劇戲或電視劇，會唔會預我一角呢？」

Do姐又把握機會捉住兩位男神在台上合照一番，更即場派利是給兩人。Mile笑言覺得自己和Apo站在Do姐身旁很像周潤發和劉德華，Do姐即哭笑不得：「佢喺後台話我聽，佢話佢阿媽帶說話畀我，話係我fans，以前睇我同周潤發喎！」她離台前更顯得非常不捨，笑言：「好開心！我完成咗心願喇！」