龔柯允蘇梅島大解放 與家人吃飯不忘唱歌助慶

逐步開放通關後大家都紛紛去旅行，而大馬歌手龔柯允(Karen)今次無選擇回鄉，而係同家人一齊去旅行，到泰國蘇梅島享受陽光與海灘。

Karen受訪時表示:「上年有一個機會可以返馬來西亞同屋企人相聚，閒談時都有提到好長時間無一家人去旅行，所以等到通關後第一件事就計劃一齊出遊，會選擇去泰國蘇梅島係我地都想真真正正咁過一個好放鬆之旅，今次係第一次去蘇梅島，同埋太耐無去旅行，一個唔留意就訂左間比較偏遠既villa。不過環境真係好舒服，而且villa既服務對我唻講係可以幾日都唔出去，不論食物同按摩服務都係平靚正!! 我地一家人幾乎每日都按摩，真係好爽!!」

她續說:「隔左咁耐再出遊其實都有啲陌生，執行李都有擔心自己會唔會拎少左啲必需品，出門既時候又再三確認自己有無拎齊證件。到真係出左境上左飛機果一下先安心啲。(問到今次旅程有無難忘事?) 我地有日去左間意大利餐廳食飯，現場有live band仲有駐場法國歌手表演，其間有邀請食客上台jam歌，媽媽就話好耐無聽過我唱歌，所以我就即刻舉手上台jam歌，台下大家歡呼支持真係好開心。仲有行街既時候見到有人busking，都忍唔住要遠距離合唱一下，我都好享受可以同唔同既人jam歌既感覺，希望之後有機會可以同唔同歌手合唱下。講到新一年計劃，Karen表示係音樂作品上希望可以嘗試一啲之前無試過既風格，亦都搵既靈感去創作更多歌曲。希望今年可以更多方面既發展，可以再拍電影就更好了。」