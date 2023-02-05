17歲學生凌雪怡翻唱MC《記憶棉》獲讚 出道做歌手有小粉絲送花

今日是正月十五的元宵佳節，又是中國情人節，AMusic新人歌手凌雪怡（Apple）與兩位Buskers Kelvin Ho和Kelvin Tsui一齊在將軍澳出席活動，透過歌聲為大家送上歡樂，共渡喜慶！

Apple因參加校內歌唱比賽演繹MC張天賦的《記憶棉》獲讚，因為獲唱片公司簽約做歌手。（影片截圖）

Apple首次出活動過元宵節。

現年17歲學生身份的Apple因參加校內歌唱比賽演繹MC張天賦的《記憶棉》旗開得勝奪得冠軍而竄紅，該片在網上點擊率已超逾83萬觀看次數佳績，隨後被唱片公司賞識而入行，活動上Apple自不然唱出這首翻唱成名之作《記憶棉》，擁有獨特清脆聲線的她，唱起來婉轉動聽，緊接唱出《你夢我想》，以歌韻賀元宵，延續春節濃厚的節日氛圍。

頭一次正式公開演出的Apple獲家人到場打氣，現場亦吸引不少「籠友」、情侶、一家人等粉絲駐足欣賞，最令Apple出乎意料是見到僅有幾歲大的小粉絲，期間有兩名可愛小帥哥給她送上萌兔波波球花束，又帶來粉紅色浪漫氣球，兔年收到兔仔禮物顯見心思，令她渡過一個難忘的中國情人節，各人又擺出心心甫士兼大派心心，給大家真摯的新年祝福。

活動上，Apple被司儀問到近況，Apple透露入行經歴，並表示去年已錄好幾首作品希望今年繼續做更多好歌給大家聽，同時在學生與歌手身份上取得平衡，亦感謝一直在網上支持她的fans及屋企人和唱片公司。

吸引大批街坊圍觀。

Apple與兩位Buskers Kelvin Ho和Kelvin Tsui一齊出活動。