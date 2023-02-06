APINK主唱鄭恩地九展開騷 用國語唱出《如果可以》超驚喜

韓國女團APINK主唱鄭恩地今晚（5日）於九展舉行《2023 JEONG EUN JI CONCERT 「Travelog」IN HONG KONG演唱會》。

相隔3年多，鄭恩地再次喺香港開騷。（梁碧玲攝）

以牛仔外套配長靴登場嘅恩地，一上台即以《Journey For Myself》及《Away》大騷歌技，而每當她將咪遞出時，台下PANDA都會即時大合唱。唱畢，恩地先以英文向大家打招呼，並表示4年多未與大家見面，問大家有否掛住自己。「我一直學習英文，不過今日咁同大家溝通都有啲緊張。」恩地唱完《It’s OK》後表示至今仍然記得過去與大家合唱時的畫面，就算是換新手機，都會特地將合唱片段傳送到新手機，她又指每次唱《It’s OK》時，都會告訴自己所有事情都會OK。

恩地出場騷長腿之餘，更顯現學習英文嘅成果，（梁碧玲攝）

唱《Stay》前，恩地問台下有無情侶一齊到場，之後又問有無PANDA睇完佢嘅演出之後變為情侶，並笑言「我可以接受大家嘅愛，但我無辦法同大家一齊」。恩地表示得知會在香港同台灣開騷後，就已準備一首電影主題曲獻唱給大家聽，又問大家有否看過《月老》，之後以國語唱出《如果可以》，令台下PANDA十分驚喜。

演唱會前夕，工作人員事先收集了粉絲寫下的「煩惱」，恩地在台上即席抽出一位表示「冇女朋友」嘅男fans留言，搵出當事人後，再問現場有無女觀眾願意與佢做朋友，成功「撮合」二人後，恩地即時開心大笑。恩地表示留言中不少人要求她唱《那些年》，她亦十分識做唱了一少段，又指自己當時真係十心用心學習。她之後又抽出其中一個「煩惱」，內容是希望她以廣東話講出我愛你，恩地隨即表示「香港PANDA我愛你」、「掛住你」。