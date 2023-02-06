格林美獎︱JLo谷盡心口夾實閃鑽長蛇　Beyoncé成史上獎項最多贏家

年度國際音樂盛事「第65屆格林美獎」於美國時間2月5日在洛杉磯舉行，一眾歌壇巨星均先後現身於典禮前的紅地毯上。去年與演員賓艾佛力（Ben Affleck）結婚，現年52歲的樂壇天后兼演員Jennifer Lopez，亦盛裝打扮出席，並於社交媒體上率先分享戰衣。

現年52歲的Jennifer Lopez出席格林美獎，配戴閃鑽長蛇頸鏈，視覺效果驚人。（Jennifer Lopez IG圖片）

Jennifer Lopez身穿海軍藍色Gucci長裙、兩袖流蘇鑲滿水晶，超低胸長裙露出JLo曲線身材，胸前再配襯Bulgari閃鑽長蛇頸鏈，谷盡心口夾實墜落至腹部的蛇身，極盡性感豔壓紅毯。

Jennifer Lopez谷行心口夾實長蛇頸鏈，令粉絲視線離不開她的超低胸造型。（Jennifer Lopez IG圖片）

JLo配戴的長蛇頸鏈為珠寶品牌著名設計，韓國女子天團Blackpink成員Lisa亦鍾愛此系列，多次以頸鏈配襯造型。相比Lisa，JLo配襯的效果更為驚人，亦令粉絲的眼光離不開JLo胸前，視線隨項頸鏈不斷向下延伸。

韓國女子天團Blackpink成員Lisa亦鍾愛Bulgari的長蛇系列頸鏈。（Lisa@Blackpink IG圖片）

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Beyoncé成史上格林美獎項最多贏家

而今屆格林美獎上，樂壇天后Beyoncé憑新碟《Renaissance》贏得「最佳舞曲/電子專輯」獎，Beyoncé多年來共計獲得32項獎座，成為格林美史上贏獎最多大贏家。Beyoncé在台上感謝她的叔父、父母、著名饒舌歌手丈夫Jay-Z及三名兒女。宣布Beyoncé得獎後，同場的Taylor Swift、Rihanna及Adeley亦齊齊站立鼓掌。