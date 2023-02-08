前卓悅太子爺男友被頒令破產　JW王灝兒如常工作：我不嬲都好努力

香港電台主辦的《十大中文金曲》將於今年五月在紅館舉行，一眾歌手包括鄭欣宜、Gin Lee李幸倪、泳兒、JW王灝兒、曾比特、PIX3L、Lolly Talk和Supper Moment等今日（8日）出席揭幕記者會。

一眾歌手包括鄭欣宜、Gin Lee李幸倪、泳兒、JW王灝兒、曾比特、PIX3L、Lolly Talk和Supper Moment等今日（8日）出席《十大中文金曲》揭幕記者會。（梁碧玲 攝）

JW王灝兒的男友兼「前卓悅太子爺」葉韋彤（Tarzan）昨日遭法庭宣布無力償還債務頒令破產，她今日面對傳媒時表示，已就這件事情回應過很多次，所以不想再講太多：「但都好多謝大家嘅關心，我OK嘅，我覺得everything will be okay。」她又表示希望可以藉《陪你》這首新歌對男友加油打氣。

JW表示最近工作非常忙碌，連想抽空去旅行都沒有辦法。（梁碧玲 攝）

被問到之後會否更加努力工作賺錢，JW即激動表示：「其實我不嬲都好努力㗎！我從來都好努力㗎，我冇慢過，我喺呢幾年入面，由入行到而家其實一路都不停希望自己進步，所以唔會因為其他原因而令我點樣，我從來都係有一路為自己去發展。」

JW表示多謝大家的關心，對男友一家的事不想再回應太多。（梁碧玲 攝）

她表示之後會一切正常如常工作，又透露三月將會開拍《痞子殿下2》，預料日子會過得相當充實：「我呢個月不斷喺度希望可以做好哂啲音樂，等我啲時間可以用得好啲，所以而家過得好充實，每個禮拜都要錄音，直頭去唔到旅行，我係完全走唔到。」