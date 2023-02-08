十大中文金曲｜港台高層親解林家謙點解唔入圍：佢嘅歌未上三甲

香港電台主辦的《十大中文金曲》將於今年五月在紅館舉行，早前大會公開「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」共六個獎項的投票名單，但卻因為多位大熱歌手如林家謙、陳柏宇及陳蕾等無份入圍而引起外界嘩然，助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華以及《十大中文金曲》大會總監李錦明今日（8日）於記者會時釐清外界的質疑，又強調全部都是按照港台自己的機制去挑選。



港台今日舉辦《十大中文金曲》記者會。（梁碧玲 攝）

去年港台宣布與TVB合辦，由《十大中文金曲》變成《香港金曲頒獎典禮》，但今年卻又突然分道揚鑣，李慶華強調港台與TVB並沒有不和：「今年係我哋95周年，所以有特別嘅意義，好多人都問點解同TVB停咗（合作），咁冇理由搵第二個機構去幫你慶祝95周年生日㗎！所以我哋一早安排好今年自己搞返《十大中文金曲》。」至於下年會否再次與TVB再合辦，他表示不會排除任何可能性：「我哋同TVB嘅合作一向都好好，亦唔只係喺音樂方面嘅合作，並不存在不和。」

林家謙上月於叱咤頒獎禮奪八獎，成全場大贏家。（陳順禎攝）

謝安琪、Serrini、方皓玟及許廷鏗等歌手曾經傳出被港台「封殺」，他們一樣未有入圍今次的《十大中文金曲》候選名單，李慶華表示，港台不存在封殺問題：「我哋唔存在封殺嘅，大家都明啦，每個台都有自己嘅一啲標準，我哋都歷史悠久，我哋有播歌嘅標準，又有我哋選舉嘅標準，所以都冇存在係唔係封殺嘅問題。」至於多位大熱歌手如橫掃多個頒獎禮大獎的林家謙無緣入圍讓觀眾投票引起外界嘩然，《十大中文金曲》大會總監李錦明解釋是根據港台的選舉機制，只有過往有打入中文歌曲龍虎榜三甲的歌曲才能夠登上候選名單：「因為佢（林家謙）嘅歌未有上到三甲，所以就未能夠成為候選名單。」

助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華強調港台與TVB並沒有不和。（梁碧玲 攝）

另一焦點亦放在橫掃新城和叱咤頒獎禮新人獎的女子組合Collar身上，為何沒有入圍今年《十大中文金曲》的女新人獎，李錦明這樣回應：「其實Collar基本上，根據我哋嘅選舉機制係唔合符我哋候選新人嘅名單，因為佢哋出歌嘅日期唔喺我哋嘅提名期，而且除咗要合乎我哋資格之外，仲要有唱片公司嘅提名，要幾樣嘢夾埋。同埋Collar係屬於舊年嘅新人，如果按照我哋嘅提名期，但歌曲獎同其他獎項佢哋都有候選嘅。」然而，記者翻查記錄，Collar於上年港台與TVB合辦的《香港金曲頒獎典禮》上亦沒有入圍新人獎。她續指，現在大家在網上看到的只是部份的候選名單，其實還有一些專業獎項未公佈，亦強調林家謙等歌手都一樣有機會競逐：「可以，如果佢哋合乎我哋嘅選舉資格嘅話。」

Collar無份被提名新人獎項。（資料圖片）

有網民質疑為何資深的歌手如譚詠麟、郭富城和劉德華等都能入圍「優秀流行歌手大獎」，但受年輕人喜愛的林家謙、陳蕾等歌手依然繼續失蹤，她解釋：「先講譚詠麟，佢同炎明熹（Gigi）有合作一首《明天仍要繼續》，係有上我哋榜嘅三甲，所以係合乎成為我哋候選歌手，劉德華都有同易烊千璽合唱咗《還是笨小孩》，郭富城都有隻聖誕歌係有上我哋榜嘅三甲。」被問到會否擔心被外界覺得太少新晉歌手入圍《十大中文金曲》，她否認：「唔係啊，今日你哋都見到好多（新人）入選候選金曲，例如Lolly Talk都係我哋嘅候選歌手嚟。」

《十大中文金曲》大會總監李錦明強調，入圍名單是按照港台自己的機制去挑選。（梁碧玲 攝）

《十大中文金曲》因為種種原因受到網民的質疑，會否擔心與其他頒獎典禮上相比太過我行我素，李錦明表示不擔心：「每個選舉都有每個選舉嘅機制，我哋都係根據我哋嘅機制去提名，我諗每一個機構都係根據自己嘅機制去做嘅。」