Supper Moment盼回港開騷見樂迷　最想與女團Lolly Talk合作

香港電台主辦的《十大中文金曲》將於今年五月在紅館舉行，一眾歌手包括鄭欣宜、Gin Lee李幸倪、泳兒、JW王灝兒、曾比特、PIX3L、Lolly Talk和Supper Moment等今日（8日）出席揭幕記者會。



一眾歌手包括鄭欣宜、Gin Lee李幸倪、泳兒、JW王灝兒、曾比特、PIX3L、Lolly Talk和Supper Moment等今日（8日）出席《十大中文金曲》揭幕記者會。（梁碧玲 攝）

獲提名「十大中文金曲獎」和「優秀流行華語歌曲獎，Supper四子笑言同時憑廣東歌和國語歌入圍頒獎禮是第一次感覺很新鮮，又表示廣東歌和國語歌的講故事方式其實有很大的分別：「我哋上年喺內地巡演，亦都花咗好長時間喺上面生活，透過呢次嘅巡演都真係講到咗好多國語，不過我哋啲普通話都仍然好普通嘅！希望我哋可以喺新嘅廣東歌和國語歌作品都可以畀到大家睇到好大嘅進步。」

Supper Moment。（梁碧玲 攝）

Supper Moment近年經常在內地演出，相比起以前與香港樂迷見面的機會大大減少，主音Sunny坦言今年除了會繼續在內地演出之外，亦會於東南亞地區開騷，至於香港則未落實：「真係差唔多每日都喺社交平台收到樂迷嘅訊息，佢哋都好掛住我哋，其實我哋都好想講我哋好掛住你哋，亦都好希望可以喺今年開到騷！」

Supper Moment坦言很掛念香港樂迷，希望可以盡快在香港開show。（梁碧玲 攝）

雖然最近長時間留在內地，但Supper四子都有關注香港的新生代歌手，又表示好想與今日同場的女團Lolly Talk合作：「最搶眼應該係Lolly Talk，好多人啊佢哋！因為我哋自己都係係組合樂隊，（好明白）好多人嘅時候出工作嘅準備時間要好長。活力方面就要交俾佢哋，我哋負責音樂就得喇！」

Supper四子表示好想與今日同場的女團Lolly Talk合作。（梁碧玲 攝）

Lolly Talk活力四射。（梁碧玲 攝）

Lolly Talk絕對是今日最搶鏡的歌手代表。（梁碧玲 攝）

四子還透露最近在內地開設了新的錄音室，非常歡迎與不同的歌手們合作：「如果第時啲歌手做tour，想去一啲新嘅地方錄製自己嘅音樂，我哋都好希望呢個地方可以為大家服務。」另外，他們亦透露近日為網絡電影《追龍》（《追龍番外篇龍爭虎鬥》）演唱了主題曲，現時電影已上架，希望大家會喜歡。