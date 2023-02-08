容祖兒宣布4月於澳門連開8場演唱會　為樂迷打造獨一無二的演出

樂壇天后容祖兒宣布即將於4月1日起，連續四個週末於澳門新濠影滙綜藝館演出共八場《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》。是次演唱會，祖兒會把多年來廣受歡迎的粵語及國語金曲，帶到澳門新濠影滙的舞台，更會重新演繹多首在綜藝節目上讓大家驚艷的歌曲，為樂迷打造一個勁歌熱舞、極盡視聽之娛、空前未見的音樂盛宴。

容祖兒宣布即將於4月1日起，連續四個週末於澳門新濠影滙綜藝館演出共八場《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》。

自2019年舉辦慶祝入行20周年演唱會《Pretty Crazy》後，暌違四年，以嶄新表演內容與亞洲樂迷見面，容祖兒在記者會上表示：「一直都很喜歡新濠影滙這個綜合娛樂度假村，之前曾經在其標誌性的８字形摩天輪取景拍攝MV，印象非常深刻！我還記得多位非常厲害的國際巨星亦曾在新濠影滙舉辦個人演唱會，讓我也非常期待我的個人演出。」

祖兒透露整個演唱會系列內容是為場地專屬度身訂造。（直播畫面）

祖兒更透露整個演唱會系列內容是為場地專屬度身訂造，無論是舞台設計、服飾以及歌曲與舞蹈的編排，都是前所未見：「場館設計讓我和粉絲可以走得更近，我想能為大家帶來更震撼的感受、更近距離的接觸。」作為《新濠巨星系列演唱會》第一位登場歌手，容祖兒既感到非常榮幸，亦非常期待和激動：「希望能夠和新濠影滙擦出更多火花，帶來一場屬於亞洲樂迷、獨一無二的高水準巨星尊屬舞台盛事。」

每次開騷，祖兒的服裝都令人眼前一亮。（IG/@yungchoyee）

另外，由新濠風尚呈獻的《新濠巨星系列演唱會》，打造跨越三年的世界級娛樂鉅獻，多位亞洲樂壇天王天后將駕臨澳門新濠影滙為這個亞洲首個巨星尊屬演唱會系列呈獻合共90場精彩個人演出。