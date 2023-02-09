Backstreet Boys相隔多年3月襲港開騷　門票加$5000可同偶像合照

90年代人氣男團Backstreet Boys闊別香港多年後，今日（9日）宣布3月14及15日襲港，假亞洲國際博覽館Arena舉行兩場巡迴演唱會《DNA WORLD TOUR 2023》。今次的亞洲巡演包括東京、高雄、馬尼拉、新加坡以及香港。

BSB宣布3月14及15日襲港，假亞洲國際博覽館Arena舉行兩場巡迴演唱會《DNA WORLD TOUR 2023》。

今次的亞洲巡迴演唱會《DNA WORLD TOUR 2023》的門票售價分別為港幣599、699、899、1199，所有門票都劃一位坐位。Backstreet Boys歌迷會會員能率先於2月13日下午2時優先訂票，而主辦單位Live Nation的會員就可以在2月13日優先訂票，並於2月15日下午2時起公開發售。

門票最平599港元。

值得留意的是，今次亞洲巡迴特設DIAMOND VIP 升級套票，不計門票加5000港幣，就能夠與Backstreet Boys合照一張及獲得VIP紀念卡牌一張。VIP活動參加者必須持有當日演唱會門票，升級門票並不能獨立購買。

門票加$5000可以與BSB合照。（IG圖片）

Backstreet Boys自出道以來，29年間一直為樂迷帶來最高質素的流行音樂享受，令他們成為樂壇最具影響力的表演者之一。他們在各大流行榜奪冠無數，除了有着破紀錄的巡演次數和多不勝數的獎項之外，更於全球累積超過1億3千萬張專輯銷量成績。Backstreet Boys現時名列為史上最暢銷的殿堂級男子團體。

BSB在90年代紅遍全球。（IG圖片）

2019年初，Backstreet Boys透過唱片公司RCA發行他們的第10張專輯《DNA》震撼回歸，更榮獲格林美獎提名，唱片推出後亦立即勇奪各大流行榜第一位。專輯主打《Don’t Go Breaking My Heart》除擠身樂壇流行榜前十名外，亦為Backstreet Boys帶來2019年格林美獎「最佳流行重唱/團體演出」提名。此為Backstreet Boys 於這10年間首度登上「Billboard 100熱播榜」。單曲推出後旋即登上「iTunes熱播歌曲」及全球超過22個國家的流行榜榜首。