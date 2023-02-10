張學友《日出時讓街燈安睡》獨唱版MV面世同場報喜：在準備演唱會

2023年新一年開始，張學友推出新歌《日出時讓街燈安睡》獨唱版為大家注入新力量。因學友對這首歌情有獨鍾，除了重新錄製更拍攝新的MV呈現給大家。《日出時讓街燈安睡》獨唱版MV中，學友飾演一位古董店老闆，面對時代洪流的衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當看到外面的世界大家仍舊在自己崗位上努力工作，換個心態後發現，最應該放下的是「放棄」的念頭，希望能藉此與大家共勉。

《日出時讓街燈安睡》獨唱版MV中，張學友飾演一位古董店老闆。

在MV拍攝現場，學友分享今次重新演繹《日出時讓街燈安睡》獨唱版的心情，他說：「錄製獨唱版本的時候，會投放很多個人情緒與想法到歌曲中，演繹方法當然就有所不同。」歌曲前段的疲憊無力與想放棄，後段的逆境堅持與自我勉勵，因跟現在自己的心境很接近，學友演唱時的層次會更加明顯與細膩，加上吳慶隆重新編曲，鋼琴與弦樂的配置下更容易令人產生共鳴與治癒。《日出時讓街燈安睡》獨唱版當中有強烈的心境變化，學友亦有深切體會，他說：「我想這幾年大家都有心境上的變化，我也是其中之一。很想工作但又未能成事，我就用我自己的方法去堅持，就是每天『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有些唱法的改變，或者有些小小進步，我就會很開心。」學友亦與大家分享他對歌曲中「放下」的看法，他認為放下的意思不是放棄，他說：「放下是讓自己有一段放鬆的時間，在某些情況下就當休息一下吧！因為「休息」是讓自己再充電，重新認識自己，重新準備自己，給自己時間去適應去面對。」

在MV拍攝現場，張學友分享今次重新演繹《日出時讓街燈安睡》獨唱版的心情。

拍攝MV到最後還發生小插曲，MV中導演有安排張學友騎單車的場面，學友對於騎單車是駕輕就熟，但在清晨的香港巷道中騎車還是頭一次。來回騎過幾趟後，導演突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」，雖有難度但學友都想挑戰一下。練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平整摔車跌倒，嚇到導演及所有在場工作人員。學友雖無大礙沒有受傷，但深深覺得自己年紀大了應該安份點，危險動作還是交給專業特技組吧！

張學友亦與大家分享他對歌曲中「放下」的看法，他認為放下的意思不是放棄。

張學友亦希望藉今次機會澄清一件事，並透露一個大好消息，他說：「可能大家在網上都有看過一些虛假的演唱會訊息，我想澄清一下，我並沒有一個叫甚麼xx之年的演唱會。」學友表示：「我是在準備演唱會，最有可能在未來半年發生，但演唱會名字就先保留不公佈，希望一切可以順利進行。」2023年才立春就有令人興奮的好消息，請各位樂迷敬請密切期待，蓄勢待發的張學友。