趙學而開管弦樂團音樂會　性感大露背影海報嫌自己太瘦

由香港業餘管弦樂團攜手Hong Kong Marketing主辦的《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》，將於2023年復活節假期（4月10日）假伊利沙伯體育館舉行。趙學而對於上次舉辦演唱會已是2021年，當時受防疫限制不能全場座位公開發售，然而事隔兩年疫情過去已沒有此限制。學而對此感到相當開心，希望「全院滿座」跟歌迷見面，大家能享受及睇得開心。

學而為影宣傳海報，以大露背性感示人。(大會相片)

以往不少歌迷都覺得學而過瘦，在拍攝海報當日學而似乎都發現了這個問題，由於拍攝當日只得6、7度，但是為了效果她還是揀選了大露背上衣進行拍攝，幸好現場有兩部暖風機才不至會冷親。學而自言許久都未有細心睇過自己背脊，睇相時才發現脊骨好凸出，自覺真的是太瘦了，因此下定決心為了音樂會要好好增肥，4月上台時更加好看。

拍攝當日天氣寒冷，要開住兩部暖風機取暖。(大會相片)

是次為學而首次跟管弦樂團合作，她感到既興奮又開心，事關從未試過跟這麼多位樂手同台演出，就連個人演唱會都未試過這麼多人，因此都有點緊張，很期待那種震撼。學而更指：「由去年中開始談合作時已有個想法，主題為『On going!』。雖然疫情已經消耗了我們好一段時間，但無論世界怎樣變，我們都要積極地繼續行下去，最希望可以用音樂為自己和大家打氣。」

拍攝透過反射呈現學而的樣貌。(大會相片)

學而擁有不少金曲，歌迷當然關心音樂會歌單。學而率先透露今次揀選的歌較為多元化，除了大眾喜歡的歌，亦會cover其他歌手的歌曲，有新亦有舊的經典歌，不過主題都會圍繞着正能量、對人生的睇法和態度有所共鳴的歌，希望歌迷們會喜歡。學而續指：「自己過往的歌都不是用好多樂器來編曲，所以很期待樂團團長蘇潔明（阿Moon）改編我的歌的效果，希望能駕馭到這一種高貴的感覺。」而阿Moon都表示以前唱K必唱《我恨我是女人》，它的副歌跟《天空之城》的副歌有異曲同工之妙，所以目前編曲方面正構思會用這兩首歌來crossover。而香港業餘管弦樂團成立15年來，與流行歌手合作經驗豐富，以古典元素和流行歌交流駕輕就熟。

《趙學而 x 香港業餘管弦樂團2023復活節音樂會》定於2023年4月10日在伊利沙伯體育館舉辦，只此一場！票價分別為$780、$580以及$380，優先訂票時間為2月16日早上11時正KKTIX優先訂飛。