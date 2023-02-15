My Secret Park︱洪嘉豪新歌向女神示愛　網民：請Rosé拍MV咁勁？

洪嘉豪（Kaho）於今日（14/2）情人節推出新歌《My Secret Park》，親自作曲並由Goo Chan編曲、鍾說填詞以及徐浩監製。Kaho在創作歌曲時腦海中有一個特定的「她」，而從MV的種種細節中，相信大家都估到他是藉着新歌向偶像BLACKPINK成員Rosé示愛，一眾「院友」笑言今次的「豪仔自肥計劃」大成功。



Kaho上載MV女主角的背面相，穿上露肩晚裝的她留有一頭長金髮，不少網民競爭女主角的真正身份，（IG圖片）

有人以為Kaho真的成功邀請女神Rosé參與拍攝。（IG圖片）

Kaho昨日（13/2）在IG上載MV女主角的背面相，穿上露肩晚裝的她留有一頭長金髮，不少網民紛紛競爭女主角的真正身份，亦有人以為Kaho真的成功邀請女神Rosé參與拍攝：「真係有Rosé睇？」、「請Rosé拍MV咁勁？」而答案終在昨晚揭盅，MV女主角是女團Lolly Talk成員劉綺婷（Yanny），穿上黑色閃片短裙的她大曬美腿，又經常露出超甜美笑容，網民不禁大讚：「女主角揀得好」，更封她為「港版Rosé」。

答案終在昨晚揭盅，MV女主角是女團Lolly Talk成員Yanny。（IG圖片）

網民大讚「女主角揀得好」，更封Yanny為「港版Rosé」。（IG圖片）

現年24歲的Yanny於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》而為人熟悉，雖然她96強止步，不過後來獲邀加入由《造星IV》參賽者自組的女團Lolly Talk正式出道，首支派台歌《三分甜》更深受網民喜愛。身高165cm的她擅長跳舞，日常嗜好為玩貓狗、影貓貓相、跳舞、行街、買嘢和食嘢。

24歲參加《全民造星IV》而為人熟悉，雖然她96強止步，不過後來獲邀加入Lolly Talk正式出道。（IG圖片）

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