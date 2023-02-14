Westlife演唱會｜相隔12年再襲港開騷 《My Love》大合唱冧歌迷

成立23年的愛爾蘭初代男團Westlife今晚（14日）假亞博舉行一連兩場世界巡迴演唱會香港站《The Wild Dreams Tours》，跟歌迷一起度過甜蜜的情人節。

Westlife以黑白造型亮相。（陳順幀攝）

演唱會在8點45分開始，Westlife以黑白造型亮相，並唱《Starlight》。成員Mark先祝現場觀眾情人節快樂，並著大家無論慢歌或快歌都要跟著唱，然後隨即跳唱出《Uptown Girl》及《When You’re Looking Like That》。

４子唱出《My Love》及《Swear It Again》時，在場觀眾立即大合唱。（陳順幀攝）

Shane表示對上一次來香港已經是2011年，很高興終於能夠回到香港，而香港亦是Westlife心目中的第一位，並將1999年的冠軍歌《Fool Again》、《If I Let You Go》獻給在場的粉絲。當唱出《My Love》及《Swear It Again》時，在場觀眾立即大合唱，梗有大批女歌迷瘋狂失控尖叫，掀起全場高潮。

香港是Westlife心目中的第一位 。（陳順幀攝）

另外，Nicky表示原以為2011年後，下一次來港會是2017年，但未想過一別就這麼多年。其後他又請樂迷亮起手機閃光燈，以拍片段給四子另一半祝她們情人節快樂，並唱出《I lay my love on you》。