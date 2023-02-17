胡鴻鈞內地巡演走10個城市　歡迎fans掟嘢上台：唔好傷害到我就得

胡鴻鈞於2021年初離開星夢後，改與邵氏簽約，但離巢兩個月後重投星夢懷抱，但最近她的名字已從星夢名單中消失。他今日（16/02）出席活動時接受《香港01》訪問，表示會將合約和工作安排都交給邵氏負責。



胡鴻鈞去向未明。（陳順禎 攝）

他說：「所以合約上面嘅都交畀邵氏處理，我都唔係好過問，好放心將事業交畀佢哋。我知佢哋都有一啲洽談緊，不過我都未知。其實邊一間（唱片公司）都冇所謂，最緊要畀一啲空間我發揮。我都已經唔係新人，對一啲嘢都有自己諗法，希望公司可以同我互相配合都就好啦。」

胡鴻鈞剛於中國內地舉行了演唱會，他直言這半年，是一個全國性巡迴演唱會，橫跨了超過10個城市。他說：「之前九展騷，因為疫情佢哋（fans）落唔到嚟睇，今次我諗對我同埋佢哋都係一次好好嘅體驗。」

胡鴻鈞笑言歡迎fans「掟嘢上台」。（陳順禎 攝）

他表示，對他來說無論內地粉絲和香港粉絲也是一視同仁，因為大家都一樣熱情。他說：「可能仍哋少啲見我。」早前Tyson Yoshi開騷曾有粉絲「除Bra掟上台」，他就表示自己演唱會未曾出現過相似狀況，但是就歡迎大家「掟嘢上台」。他說：「我都好想試吓一啲歌迷對我出人意表嘅表現，暫時未遇到，但係我完全OK嘅，只要唔好傷害到自己，同埋唔好傷害到我就得。不過唔可以飛Bra，因為有其他人做過啦。」