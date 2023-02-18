張國榮紀念音樂會｜陳淑芬哽咽答謝嘉賓支持　盧瀚霆不在演出名單

為紀念一代巨星「哥哥」張國榮離世20周年，天星娛樂有限公司宣布將於4月1日，即張國榮的20周年忌辰，於晚上8時15分，假紅磡香港體育館舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》。哥哥生前好友兼經理人陳淑芬透露，是次音樂會的概念源於張國榮的作品《春夏秋冬》，寓意張國榮的人生旅程及演藝事業的四大階段，並將由四位張國榮的生前好友聲音導航整個旅程。



陳淑芬於商場舉行記者會公布音樂會詳情，鄭丹瑞擔任司儀。

陳淑芬昨日（17/2）現身記者會被問到有多少嘉賓參與演出時，她突然哽咽眼泛淚光說，有很多哥哥好友沒有事先過問名單便答允演出，而粉絲亦毫不猶疑買門票，大家對哥哥的寵愛令她非常感動。而音樂會的嘉賓名單將容後再作公布，至於最近翻唱哥哥作品《偷情》的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）會否獲邀演出，她表示對方暫時不在演出名單之內。陳淑芬亦透露，演唱會當晚6時至7時15分將於紅館外的露天廣場設悼念儀式，並於6時43分舉行默哀儀式，呼籲「哥」迷屆時如要獻花，可帶同一支紅或白玫瑰，前往場地致意。

Anson Lo不在演出名單內。（IG圖片）

記者會上亦以片段一同回顧過往舉辦的紀念活動，陳太表示，20周年紀念活動已於本年初透過「哥迷芬享友營飯」展開，與餐廳及社區中心合作，向香港基層家庭派發味美、富營養的熱飯餐，鼓勵他們在得到溫飽後重新出發，難關一定會過。此外，她早前亦推出兩款「張國榮20周年復古紀念章」玫瑰版及紙鶴版，紙鶴對張國榮及「哥」迷有特別的象徵意義，紙鶴版紀念銀章上一面印有張國榮的肖像，另一面則是一隻紅色的立體紙鶴。紀念章的造工以至包裝也極為精緻，富收藏價值。

陳淑芬透露，演唱會當晚6時至7時15分將於紅館外的露天廣場設悼念儀式。

紀念活動陸續有來，於3月8日在港鐵網上商店及「哥」迷會網站將會發售以大會主題設計的限量紀念車票，手持紀念車票可乘搭港鐵本地車程一次。而3月29日起，香港文化博物館將展出《繼續寵愛・張國榮紀念展》，與大家一起回顧哥哥的演藝成就，及其對流行文化的影響。展覽為「香港流行文化節2023」前奏節目之一，由陳淑芬、著名設計大師張叔平及著名攝影師夏永康擔任策展人，特別鳴謝唐鶴德先生分享張國榮先生私人珍藏品，屆時歡迎本地及海外的「哥」迷在緊密的行程中到場支持。

推出兩款「張國榮20周年復古紀念章」玫瑰版及紙鶴版。

《繼續寵愛．二十年》紀念活動的所有收益，在扣取開支後，將捐贈予「好聲」，支援「哥迷芬享友營飯」的工作。在懷念張國榮的同時，繼續為基層及有需要人士送暖。雖然張國榮已離開大家二十載，但他對大家的愛，從未遠離。