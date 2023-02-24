《勇》作曲人鍾慶鴻Barry　讚楊千嬅炎明熹為歌曲注入新生命

本地著名作曲人、編曲人及結他手鍾慶鴻（Barry Chung），日前接受港台節目《香江暖流》「Music Five」訪問，談到楊千嬅的《勇》時，分享了背後的音樂故事。Barry憶述當年在海外走埠擔任結他手，同團的和音正是楊千嬅的唱片監製。二人在旅遊巴時，Barry心血來潮，將《勇》的原稿給對方收聽，對方只聽了半首已決定買下這首歌，Barry說是繼《燕尾碟》後，另一首被火速買下的作品。

鍾慶鴻受訪時談到當年創作《勇》的點滴。

對於楊千嬅和炎明熹去年合唱兼重新編曲的《勇》，Barry認為二人為歌曲注入了新的生命，同時非常歡迎大家改編他的作品，讓作品可以跟時代繼續走下去。對於做音樂的「勇」事，Barry說為陳奕迅演唱會擔當樂手，出場時以戰場為題，需身穿破爛戰衣，化上士兵妝容，因為台上會發射煙火，樂隊成員需要左閃右避衝回演奏位置，是很難忘的回憶。

Barry曾為陳奕迅演唱會擔當樂手。

Barry在節目上演奏了盧冠廷的經典作品《陪著你走》，談到與盧冠廷的合作經歷，原來Barry入行後第一個紅館演出，便是於1989年與盧冠廷合作。在2013年，Barry曾推出過一張音樂專輯《匯》，演奏盧冠廷的經典歌，更被盧冠廷、鍾鎮濤及包以正推介為年度本地音樂之選。