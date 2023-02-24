林家謙新歌自嘲似水豚愛請朋友食屎　首邀Serrini填詞講躺平

林家謙自去年演唱會後，終於再出新歌《小林不動產》，以「躺平」和水豚為概念，家謙自言演唱會後有段時間冇目標、頗迷失，躺平了一段時間。今次新歌找來自稱是其經理人的好友Serrini填詞，兩人終於在歌曲上合作，讓「樹林黨」High爆！提起自己與水豚的關係時，家謙就說：「佢都係佛系，唔會出去Social，佢交友嘅方法就係請人食屎。」



林家謙最近推出新歌《小林不動產》，首次找來好友兼「經理人」Serrini填詞，向來愛睇兩人互動的「樹林黨」自然超興奮！新歌以「躺平」為主題，家謙前晚接受KKBOX訪問時解釋概念來自Goblin Mode（哥布林狀態），根據牛津字典解釋，這個字為：「毫不保留、不帶歉意地自我放縱、懶惰邋遢，甚至是貪婪享樂的行為，並表現出一種拒絕社會規範或期待的態度」，家謙又換個字眼說，這是躺平、Energy Saving Mode（省電模式）。

林家謙（左）與Serrini感情要好，經常互窒，每次都氹得「樹林黨」Fans好開心！（資料圖片）

事緣他去年8月開紅館演唱會後，覺得自己已達成了一個目標，但又未想到新目標，於是一直未推出新歌。與家謙熟稔的MV導演Sheng Wong在社交平台解釋歌曲由來，「一切由我係Chiang mai的動物園收到@terencelam0903電話開始，看見一隻非常林家謙的躺平生物。」家謙就指起初感到被欺凌，但望多幾望又覺得懶洋洋的水豚很可愛，他曾看過篇文解釋水豚受歡迎的原因，更說：「水豚都係佛系，唔會出去Social，佢交友嘅方法就係請人食屎。」

MV導演Sheng Wong貼上泰國動物員的躺平水豚君，指出這是歌曲合作機緣，覺得牠很「林家謙」。（Instagram：shengwong_）

今次歌曲由Serrini填詞，英文名叫《Terence Lam Production》（簡稱：TLP），更透露本來Serrini想改名「Tong L Ping」（躺X平），跟「躺平360」類近。而他自己都幫手填了其中一句歌詞，就是日文的「お疲れ様（辛苦了）！」講到歌名，他說有日經過中環的地產舖，覺得「不動產」這個字幾得意，而Serrini就加了「小林」（代表林家謙），家謙就指歌曲裡面有一段小朋友聲，就是「小林」，真身原來是其姪仔姪女，趁兩人玩玩具時錄低他們的對話，又教他們讀「お疲れ様！」

林家謙的《小林不動產》，歌名一度差點改成「Tong L Ping」。（Instagram：terencelam0903）

講到與Serrini合作的感受，家謙說：「嗰個女經紀好多秘撈囉，個新晉填詞人好適合作幕後。」又大讚她的文案「不動之動，在於休養生息；滋養自己，即滋養世界。躺躺這裡，躺躺那裡，溫柔地以愛擁抱内在小林」寫得很好！而向來搞笑的Serrini就有轉發這首新歌的Cover Art，放大漫畫林家謙的樣子，取笑說：「大家Zoom近小林，就會見到佢躺平求錫淡嘅賤賤樣，大家要留意佢啲機心。」而當她發現家謙在訪問中提到水豚會以「請人食屎」的方式交友，即問道：「做咩叫我哋食屎？」