專訪︱黃妍少用言語表達愛意　自爆讀書時期最浪漫的一件事

很多時候，人們都不會輕易說出「喜歡」和「掛念」來表達心意，大概是因為怕尷尬、怕肉麻，又怕對方聽到後會不知所措。既然如此，倒不如轉用婉轉的方式，透過文字和旋律傳達愛意，含蓄得來又不失浪漫。黃妍（Cath）的新歌《異地書》正正就是將思念之情化成歌詞和旋律，親自作曲並由合作無間的王樂儀填詞。回想起寫歌當天，Cath說窗外下着密密麻麻的霧雨，世界有如鋪上一層白紗，若隱若現如同思念，這麼有意境的歌當初卻竟然是「被拋棄之作」。



黃妍的新歌《異地書》正正就是將思念之情化成歌詞和旋律。（陳順禎攝）

將思念之情寫成旋律 以文字傳達心意

Cath於前年年底的一個雨天寫下《異地書》，雖然旋律連自己都覺得好聽，但卻因編曲不夠精彩沒有被選用。後來她尋求A&R同事幫忙重新編曲，最後成功被採用，並交由合作無間的王樂儀填詞，將思念之情實體代：「當時寫Demo時嘅思念係有少少想像，但係經過上年，身邊有朋友去咗外地生活，自己經過三年又終於飛咗去咗外地，好感受到嗰種異地嘅思念。再經過樂儀手去將件事實體代寫出嚟，就有而家呢個《異地書》。大家喺唔同地方，但好少用言語去表達心意、諗啲咩…反而會用書本好婉轉、好文青嘅方法展示畀大家聽。」

很少將愛意說出口的Cath，會選擇用文字表達心意，連跟爸爸鬧交，她都會用書信交流：「同Daddy嗌交嘅時候會寫家書，會寫信，好嬲嘅時候講嘅好多都係氣話，咁咪寫信。我好少講『喜歡』或者『掛住』，但會透過書同文字寄意。」爸爸會回信嗎？她提高聲調笑說：「會呀會呀，會回信㗎。我發現我阿妹都係咁，佢發現我呢個方法Work就跟，會寫信，好好笑。平時好嘈講啲冇營養嘅嘢，但一到啲好正經嘅事就會寫字。」Cath自爆讀書時期會寫情信，更曾經做過一件非常浪漫的事：「唔知用咗幾長時間寫咗自己生活落本日記度，嗰時男朋友生日，就送咗本日記畀佢，好浪漫嘅一件事，跟住冇再做過啦，哈哈。」

很少將愛意說出口的Cath，會選擇用文字表達心意。（陳順禎攝）

重提創作路上最痛作品 透過寫歌學會釋懷

創作源於自身經歷，亦會勾起傷痛回憶，但Cath慶幸自己從不孤單，全因創作路上有王樂儀：「我哋會將回憶分享，將傷痛分擔。我唔開心時同佢講，佢都好似會感受到，相反都一樣，一齊去感受，一齊去成長。」

數到最痛的一首作品，Cath坦言是收碌在首張專輯的歌曲《你還在》，後來獲王樂儀填寫粵語歌詞《寂靜的回聲》：「有個朋友離世，但我冇辦法履行到一啲承諾，佢喺台灣因為，嗰種懊悔，你覺得自己敵不過世界、時間，命運嘅無力感好重，所以寫咗《你還在》，托咗我表姐喺嗰位姐姐嘅喪禮上面播咗。呢首係第一首我覺得好傷痛嘅歌，好少唱返《你還在》，因為每一次唱都會有情緒。」透過寫歌，Cath學會釋懷，而歌曲和文字就如分擔重擔一樣，同時又能療癒有相類似經歷的人：「就係音樂、文字好神奇嘅地方，自癒嘅過程中都同大家一齊療癒緊。」

數到創作路上最痛的一首作品，Cath坦言是收碌在首張專輯的歌曲《你還在》。（陳順禎攝）

演唱會重新面對恐懼 自爆練歌會黑面

靠歌曲療癒傷痛，靠演唱會重新面對恐懼。Cath將於三月在旺角麥花臣舉行兩場演唱會，並以人生中最大恐懼「水」為主題。小時候的她曾遇溺，自始之後便對水產生了恐懼：「最嚴重嘅時候係唔夠膽喺水中心，坐船時喺水中心，即使見唔到水，我會覺得好驚，係唞唔到氣嘅驚慌。」

長大後，身邊的朋友開始鼓勵和陪伴她面對恐懼，而令Cath恐懼的不但只有水，她坦言入行後，就連對自己有信心的唱歌亦產生恐懼：「發現自己能力好唔夠，可能喺一啲大騷，大家一齊唱歌時，發現原來自己把聲係好唔出，人哋係咁叫我唱大聲啲，但我已經盡咗，我冇辦法喎，嗰下就會有恐懼，面對恐懼就係不如去學唱歌。一學就慢慢開番聲帶可以運用嘅地方，把聲開咗就會面臨另一個恐懼，會有一段長時間唱歌好唔穩，再次panic去諗呢個做法係咪啱？係咪要繼續學落去呢？應對恐懼方法就係狂練，練得再甘啲，練到個喉嚨準備咗，咁就可以應對呢個恐懼。」當你成功克服，就能在恐懼中綻放光彩，但面對恐懼的過程中卻總有失落、想逃避的時候，Cath笑言：「大家唔可以睇我練歌，我係會黑晒面，『點解又唱唔到？』之後係咁唱、係咁唱。我練歌個樣好恐怖，哈哈，你唔可以驚咗我嗰種黑面，我會係咁嬲自己。」

Cath透露在錄《牆身有裂》時開始學唱歌。（陳順禎攝）

希望以歌證明自己 深信好作品一定會找到知音人

於年頭的《叱咤》頒獎台上，Cath連續第二年奪下女歌手獎項，最令她感動的是團隊獲得肯定：「要做文學嘢，對普遍人嚟講係件好偏嘅事，但大家都喜歡、大家都肯定呢樣嘢。唔係對我肯定，係對成個團隊嘅肯定，因為係成個團隊一致去行呢條路，係好感動。」偏門的音樂路不易行，有想過做較大路、較商業化的歌曲嗎？她不假思索回答「冇」，因為喜歡，所以樂在其中。

每年賽果一出，網上總會出現大量的批評聲音，Cath笑言「冇睇」，不過亦會從朋友口中得知網民意見。她坦言最感動的是朋友、團隊，以及粉絲比她還要緊張自己的感受：「佢哋睇到網民負面嘅comment之後，佢哋會戥我唔抵，見到佢哋嘅時候會叫我唔好唔開心，但我話我冇睇。如果你唔認識我係唔緊要，我希望你會聽到我嘅歌，如果聽到我嘅歌，跟住想認識我，我寧願你用呢個方法認識我，所以我會繼續做歌，繼續專注創作。」希望以歌證明自己，Cath深信好的作品一定會找到知音人。

演唱會上，Cath會唱出新歌以及將自己的作品配以新編曲。（陳順禎攝）

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Makeup: Yu Tsang @ Jessica’s Team

Hair: Alex So @ The Attic

Styling: Kay Pang

Top & Coat : @beams_hongkong

Pants : @unitedtokyo_hongkong