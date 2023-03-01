張天穎到巴黎時裝周舞台唱自創廣東歌　做獨立歌手辛苦但樂在其中

巴黎時裝周現正舉行，而獨立歌手張天穎（Jaime）最近亦首度登上巴黎舞台，以張國榮的《追》打響頭炮，重新編曲並演繹多首經典廣東歌。今年是Jaime第二年以獨立歌手身份發展，她直言要兼顧其他工作來賺錢做歌，的確會辛苦，但仍然樂在其中。



巴黎時裝周進行得如火如荼，剛出道一年的香港獨立歌手張天穎（Jaime）近日就隨同FASHION FARM FOUNDATION（FFF）籌備的國際時裝企劃 HKFG AW23一同前往巴黎，帶來從詞曲編監一手包辦的原創曲目，助力香港品牌 DEMO 、 PABEPABE 及 YAT PIT在此期間發表2023秋冬時裝系列。

張天穎自彈自唱。

Jaime首次踏上巴黎舞台演出感到很興奮，完全沒有怯場，為來賓送上自己重新編曲的廣東歌medley，她特別用哥哥張國榮的《追》作為medley的intro部份，另外揀了三首膾炙人口的廣東歌《青春常駐》、《終身美麗》及《失戀太少》，重新編曲再串起來唱。Jaime解說自選三首廣東歌的原因，「呢三首歌對我都好重要，佢哋啲旋律交叉一齊係好優美嘅，好fit呢個fashion show，所以希望觀眾都會鍾意。」

Jaime在巴黎演唱三首重新編曲的廣東歌《青春常駐》、《終身美麗》及《失戀太少》。

Jaime又特別揀選了英文歌《Someone you loved》，認為這首歌只要一把聲、一個鋼琴就已經很有力量，想呈現這一面給觀眾。最後，她亦首唱將於月中派台的最新自創歌曲《1 step at a time》，能站在巴黎時裝周的大舞台上唱廣東歌，令Jaime感動又激動。

Jaime以往都是以遊客身份到當地遊玩，今次是她首度以「工作」理由飛抵巴黎，她直言感覺很夢幻，完成演出後，Jaime立即回復「遊客」身份，趁機四處遊覽及吃當地美食。

表演完之後，Jaime繼續於巴黎四處觀光。（Instagram：jaime_ctw）

以獨立歌手身份出道已一年的Jaime，表示獨立歌手路難行亦會堅持走下去，「嚟到第二年做獨立歌手其實真係唔容易，但我都會繼續做，spare一啲時間去教番之前教鋼琴、作曲編曲嘅學生，一面做一面去儲多啲資金去做音樂。亦都想多啲參與MV拍攝及製作，係會辛苦少少，但我樂在其中。」

今年已有不同計劃的 Jaime，早前與四位陳輝陽「女聲合唱」成員，包括Georgina、Kay、Winky、Chiutung自組成獨立女團Beanies，推出歌曲《公主抱》，希望在音樂上做多一點交流。全新的自創歌曲《1 step at a time》於三月中會派台，希望樂迷會喜歡！